Fernando Alonso : "Bien sûr qu'il faut faire des sacrifices".

Depuis sa plus tendre enfance, Fernando Alonso consacre son existence à la course automobile, mais le double champion, qui a disputé son premier GP en 2001, doit renoncer à beaucoup de choses qu'il aimerait faire. Il déclare à ce sujet dans une interview publiée par son équipe : "Bien sûr, il faut faire des sacrifices, et parfois on sait aussi à quoi on renonce".

"Mais on ne réalise certaines choses que plus tard et on voit après cinq ans qu'il y a certaines choses que l'on aimerait faire et que l'on aimerait aussi voir plus souvent sa famille et ses amis", révèle l'homme de 42 ans originaire d'Oviedo. "Je suis quelqu'un de très orienté vers la famille. J'adore passer du temps avec ma famille".

"Je pensais avoir des enfants et une famille à ce moment de ma vie, mais j'ai maintenant 42 ans et je n'ai toujours pas d'enfants", ajoute Alonso, mais souligne dans la foulée : "En même temps, je fais ce que j'aime faire. Je fais ce que je fais le mieux - et je n'ai jamais rien essayé d'autre que le sport automobile. Donc, quand je me regarde dans le miroir le matin, je suis heureux de ce que je suis et de ce que je fais".

L'ambitieux asturien ne manque pas de motivation. Cela s'explique aussi par la pause de deux ans en Formule 1 qu'il a prise après la saison 2018. "Je pense que cela a tout changé. J'ai rechargé les batteries et je suis revenu en 2021 avec une nouvelle motivation, et elle est encore fraîche aujourd'hui. Je pense que sans cette pause, il serait difficile de maintenir la motivation, l'entraînement et tout le reste".

"Je suis quelqu'un de très ambitieux", dit Alonso à propos de lui-même. "J'aime me fixer des buts et des objectifs. En fin de compte, je veux gagner, c'est ce que nous voulons tous, mais même si cela semble peu probable, je me fixe des objectifs personnels : Peut-être qu'une place dans les cinq premiers est possible, peut-être un podium. C'est une bonne motivation".

