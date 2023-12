Fernando Alonso: "Naturalmente bisogna fare dei sacrifici".

Fernando Alonso parla delle cose a cui ha rinunciato per la sua carriera. Il due volte campione ammette: "Pensavo che a questo punto della mia vita avrei già avuto figli e una famiglia".

Fin dalla prima infanzia, Fernando Alonso ha dedicato la sua vita alle corse, ma il due volte campione, che ha disputato il suo primo GP nel 2001, ha dovuto rinunciare a molte cose che avrebbe voluto fare. In un'intervista pubblicata dal suo team, afferma: "Ovviamente devi fare dei sacrifici, e a volte sai a cosa stai rinunciando".

"Ma di alcune cose ti rendi conto solo più tardi e dopo cinque anni vedi che ci sono alcune cose che vorresti fare e che vorresti anche vedere più spesso la tua famiglia e i tuoi amici", rivela il 42enne di Oviedo. "Sono una persona molto orientata alla famiglia. Mi piace passare il tempo con la mia famiglia".

"Pensavo che a questo punto della mia vita avrei già avuto dei figli e una famiglia, ma ora ho 42 anni e ancora non ho figli", aggiunge Alonso, ma sottolinea allo stesso tempo: "Allo stesso tempo, sto facendo ciò che amo fare. Faccio quello che so fare meglio e non ho mai provato a fare altro che il motorsport. Quindi, quando mi guardo allo specchio la mattina, sono felice di ciò che sono e di ciò che faccio".

All'ambizioso asturiano non mancano le motivazioni. Ciò è dovuto anche alla pausa di due anni dalla Formula 1 che si è preso dopo la stagione 2018. "Credo che questo abbia cambiato tutto. Ho ricaricato le batterie e sono tornato nel 2021 con una motivazione rinnovata, che è ancora fresca. Penso che senza questa pausa sarebbe stato difficile mantenere la motivazione, l'allenamento e tutto il resto".

"Sono una persona molto ambiziosa", dice Alonso di se stesso. "Mi piace pormi obiettivi e traguardi. In definitiva voglio vincere, come tutti, ma anche se sembra improbabile, mi pongo degli obiettivi personali: Forse un piazzamento tra i primi cinque è possibile, forse un podio. È una buona motivazione".

