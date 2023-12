Fernando Alonso: "É claro que é preciso fazer sacrifícios"

Desde a sua infância, Fernando Alonso dedicou a sua vida às corridas, mas o bicampeão, que disputou o seu primeiro GP em 2001, teve de renunciar a muitas coisas que gostaria de fazer. Numa entrevista publicada pela sua equipa, diz: "Claro que temos de fazer sacrifícios e, por vezes, sabemos aquilo de que estamos a abdicar".

"Mas há coisas de que só nos apercebemos mais tarde e, ao fim de cinco anos, vemos que há coisas que gostaríamos de fazer e que também gostaríamos de ver a nossa família e os nossos amigos mais vezes", revela o oviedense de 42 anos. "Sou uma pessoa muito virada para a família. Adoro passar tempo com a minha família".

"Pensava que nesta altura da minha vida já teria filhos e uma família, mas agora tenho 42 anos e ainda não tenho filhos", acrescenta Alonso, mas sublinha no mesmo fôlego: "Ao mesmo tempo, estou a fazer o que gosto de fazer. Faço o que sei fazer melhor - e nunca tentei outra coisa que não fosse o desporto automóvel. Por isso, quando me olho ao espelho de manhã, sinto-me feliz com quem sou e com o que faço."

O ambicioso asturiano não tem falta de motivação. Isso também se deve à pausa de dois anos na Fórmula 1 que ele fez após a temporada de 2018. "Acho que isso mudou tudo. Recarreguei as baterias e regressei em 2021 com uma motivação renovada, que ainda está fresca agora. Penso que sem esta pausa, seria difícil manter a motivação, o treino e tudo o resto."

"Sou uma pessoa muito ambiciosa", diz Alonso sobre si próprio. "Gosto de estabelecer objectivos e metas para mim próprio. Em última análise, quero ganhar, todos nós queremos, mas mesmo que isso pareça improvável, estabeleço objectivos pessoais: Talvez um lugar entre os cinco primeiros seja possível, talvez um lugar no pódio. Isso é uma boa motivação".

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas