Marché des pilotes de F1 2024 : décisions anticipées attendues

Avec la confirmation du maintien de Logan Sargeant au sein de l'équipe Williams pour la saison 2024, il est clair que l'année prochaine, les mêmes pilotes seront à nouveau au service des mêmes équipes. On s'attend toutefois à quelques changements pour la saison suivante, car actuellement, seuls cinq pilotes disposent d'un accord pour 2025.

Outre le champion Max Verstappen, les pilotes Mercedes Lewis Hamilton et George Russell ont prolongé leur contrat au-delà de 2024, tout comme le duo McLaren Lando Norris et Oscar Piastri. Toutes les autres compositions de cockpit sont encore ouvertes, Ferrari devant continuer à s'attacher les services de Charles Leclerc et Carlos Sainz.

Le directeur de l'équipe Haas, Günther Steiner, est certain que quelques rookies feront bientôt leur entrée en Formule 1. "A un moment donné, nous verrons de nouveaux pilotes en Formule 1, car certains mettront fin à leur carrière active en GP", dit-il. En tant que chef d'équipe, on réfléchit toujours au marché des pilotes, souligne-t-il.

"Mais il est encore trop tôt pour prendre des décisions", dit Steiner, qui est convaincu que les premières décisions sur le marché des pilotes sont à attendre tôt en 2024. "Je pense que la saison prochaine, beaucoup de gens vont s'engager très tôt pour être sûrs d'être en bonne position en 2025", prédit-il.

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Circuit international de Bahreïn, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island