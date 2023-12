Mercato dei piloti di F1 2024: si attendono decisioni tempestive

Il campo di Formula 1 del prossimo anno sarà identico a quello di questa stagione. Tuttavia, per il 2025 sono previsti alcuni cambiamenti. Il Team Principal della Haas, Günther Steiner, è certo che molte decisioni saranno prese in anticipo.

Con la conferma di Logan Sargeant che rimarrà con il team Williams per la stagione 2024, è chiaro che anche l'anno prossimo gli stessi piloti si schiereranno con le stesse squadre. Tuttavia, si prevedono alcuni cambiamenti per la stagione successiva, dato che solo cinque piloti hanno attualmente un accordo per il 2025.

Oltre al campione Max Verstappen, anche i piloti Mercedes Lewis Hamilton e George Russell hanno prolungato i loro contratti oltre il 2024, così come la coppia McLaren Lando Norris e Oscar Piastri. Tutti gli altri appuntamenti in cabina di pilotaggio sono ancora aperti, con la Ferrari che dovrebbe continuare a contare sui servizi di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Il capo del team Haas, Günther Steiner, è certo che un certo numero di esordienti farà presto il suo ingresso in Formula 1. "Ad un certo punto, vedremo un po' di gente che si mette in gioco. "A un certo punto vedremo nuovi piloti in Formula 1, perché alcuni termineranno la loro carriera attiva nei GP", afferma. Come boss di una squadra, si pensa sempre al mercato dei piloti, sottolinea.

"Ma è ancora troppo presto per prendere decisioni", afferma Steiner, convinto che le prime decisioni sul mercato dei piloti possano essere prese all'inizio del 2024. "Penso che molti si impegneranno già dalla prossima stagione per essere sicuri di essere in una buona posizione nel 2025", prevede.

Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas