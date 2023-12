Mercado de pilotos de F1 em 2024: esperam-se decisões antecipadas

O campo da Fórmula 1 do próximo ano será exatamente igual ao da presente temporada. No entanto, são esperadas algumas alterações para 2025. O Diretor da Equipa Haas, Günther Steiner, tem a certeza de que muitas decisões serão tomadas desde o início.

Com a confirmação de Logan Sargeant de que permanecerá na equipa Williams para a época de 2024, é evidente que os mesmos pilotos voltarão a alinhar pelas mesmas equipas no próximo ano. No entanto, são esperadas algumas mudanças para a época seguinte, uma vez que apenas cinco pilotos têm atualmente um acordo para 2025.

Para além do campeão Max Verstappen, os pilotos da Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell, também prolongaram os seus contratos para além de 2024, tal como a dupla da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri. Todas as outras nomeações para o cockpit ainda estão em aberto, esperando-se que a Ferrari continue a contar com os serviços de Charles Leclerc e Carlos Sainz.

O chefe de equipa da Haas, Günther Steiner, tem a certeza de que vários estreantes entrarão em breve na Fórmula 1. "A dada altura, vamos ver novos pilotos na Fórmula 1, porque alguns vão terminar a sua carreira no GP", diz ele. Como chefe de equipa, pensamos sempre no mercado de pilotos, sublinha.

"Mas ainda é muito cedo para tomar qualquer decisão", diz Steiner, que está convencido de que as primeiras decisões sobre o mercado de pilotos podem ser esperadas no início de 2024. "Penso que muitas pessoas vão comprometer-se muito cedo na próxima época para se certificarem de que estão numa boa posição em 2025", prevê.

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas