Négociations du contrat Ferrari : Pas besoin de se presser

Le directeur de l'équipe Ferrari Fred Vasseur a récemment reconnu que les négociations contractuelles avec Charles Leclerc et Carlos Sainz étaient en retard sur le calendrier initial. Mais il ne voit pas de raison de se précipiter.

En début d'année, Fred Vasseur avait annoncé qu'il prolongerait les accords avec ses deux protégés Charles Leclerc et Carlos Sainz, sous contrat jusqu'à fin 2024, jusqu'à la fin de la saison 2023. Mais la confirmation correspondante n'a pas eu lieu et le directeur de l'équipe Ferrari avoue que le sprint final exigeant de la saison a contrarié les plans initiaux pour les discussions.

"La dernière partie de la saison a été un grand chaos pour tout le monde et cela nous a tous pris beaucoup de temps. Nous avons eu quelques réunions et avons entamé les discussions, mais nous sommes un peu en retard par rapport à ce que nous avions initialement prévu", a reconnu le Français lors d'une rencontre avec les médias à Maranello.

En même temps, Vasseur a souligné : "Les pilotes disposent de contrats avec nous qui n'expirent qu'en 2024. Cela signifie qu'il nous reste encore 13 mois pour conclure les discussions. Nous sommes donc dans une situation assez confortable et nous avons encore de nombreuses semaines et mois pour le faire".

"Ce n'est pas du tout un problème, car nous sommes beaucoup plus avancés que ne l'était par exemple Mercedes cette année", a expliqué l'homme de 55 ans en faisant référence à la concurrence, chez qui les prolongations de contrat de Lewis Hamilton et de George Russell pour 2024 et au-delà n'ont été confirmées qu'en août 2023.

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island