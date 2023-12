Trattative sul contratto Ferrari: Non c'è bisogno di affrettarsi

Il capo della scuderia Ferrari, Fred Vasseur, ha recentemente ammesso che la squadra è in ritardo rispetto al programma originale nelle trattative contrattuali con Charles Leclerc e Carlos Sainz. Tuttavia, non vede alcun motivo per affrettarsi.

All'inizio dell'anno, Fred Vasseur aveva annunciato che avrebbe prolungato gli accordi con i suoi due pupilli Charles Leclerc e Carlos Sainz, che hanno un contratto fino alla fine del 2024, fino alla fine della stagione 2023. Tuttavia, la relativa conferma non si è concretizzata e il boss della scuderia Ferrari ammette che l'impegnativo finale di stagione ha vanificato i piani originali per i colloqui.

"L'ultima parte della stagione è stata un gran casino per tutti e ci ha messo a dura prova. Abbiamo avuto alcune riunioni e iniziato i colloqui, ma siamo un po' in ritardo rispetto a quanto previsto inizialmente", ha ammesso il francese durante un incontro con i media a Maranello.

Allo stesso tempo, Vasseur ha sottolineato: "I piloti hanno contratti con noi che non scadono prima del 2024. Questo significa che abbiamo ancora 13 mesi per concludere le trattative. Quindi siamo in una posizione abbastanza comoda e abbiamo ancora molte settimane e mesi per farlo".

"Non è affatto un problema, perché siamo molto più avanti di quanto lo fosse la Mercedes quest'anno", ha spiegato il 55enne in vista della competizione, dove i prolungamenti dei contratti di Lewis Hamilton e George Russell per il 2024 e oltre sono stati confermati solo nell'agosto 2023.

