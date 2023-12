Negociações do contrato da Ferrari: Não há que ter pressa

No início do ano, Fred Vasseur anunciou que iria prolongar os acordos com os seus dois protegidos Charles Leclerc e Carlos Sainz, que têm contrato até ao final de 2024, até ao final da época de 2023. No entanto, a confirmação correspondente não se concretizou e o chefe da equipa Ferrari admite que a exigente reta final da época frustrou os planos originais para as conversações.

"A última parte da época foi uma grande confusão para todos e exigiu muito de todos nós. Tivemos algumas reuniões e iniciámos as conversações, mas estamos um pouco atrasados em relação ao que tínhamos planeado inicialmente", admitiu o francês numa conferência de imprensa em Maranello.

Ao mesmo tempo, Vasseur sublinhou: "Os pilotos têm contratos connosco que só terminam em 2024. Isso significa que ainda temos 13 meses para finalizar as negociações. Portanto, estamos numa posição bastante confortável e ainda temos muitas semanas e meses para o fazer".

"Isso não é um problema de todo, porque estamos muito mais à frente do que a Mercedes estava este ano", explicou o piloto de 55 anos, tendo em vista a competição, onde as extensões de contrato de Lewis Hamilton e George Russell para 2024 e além só foram confirmadas em agosto de 2023.

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas