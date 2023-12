Zak Brown, PDG de McLaren : "Le succès d'Alonso nous réjouit

Fernando Alonso n'a certes pas écrit les chapitres les plus réussis de sa carrière avec McLaren, mais le double champion du monde a roulé deux fois pour l'équipe de Woking : en 2007, il s'est livré à une lutte acharnée avec Lewis Hamilton, alors novice en Formule 1, pour le titre de champion du monde, qui est finalement revenu à la star de Ferrari Kimi Räikkönen.

Alonso, qui a marqué autant de points que son compagnon d'écurie de l'époque, a dû se contenter de la troisième place du classement. Car il avait certes remporté quatre victoires et douze podiums, comme Hamilton. Mais le Britannique a terminé cinq courses en deuxième position, ce qu'Alonso n'a réussi qu'à quatre reprises. Après cette saison intense, l'Espagnol a rejoint l'équipe Renault.

En 2015, il est revenu chez McLaren et a vécu quatre années difficiles avec l'écurie traditionnelle de Woking. Aujourd'hui âgé de 42 ans, il n'a pas pu se battre pour le titre de champion du monde et a dû se contenter d'entrer de temps en temps dans le top 10. Il n'a cessé d'exprimer publiquement sa colère face à la situation de départ difficile avec une voiture de GP pas très compétitive.

Malgré tout, le CEO de McLaren, Zak Brown, se réjouit des récents succès que le pilote aux 32 victoires en GP a pu fêter cette année. Dans sa rétrospective annuelle, l'Américain déclare : "C'était formidable de voir notre ancien pilote Fernando Alonso prouver, à 42 ans, que l'âge n'est pas un obstacle au succès - il a décroché six podiums lors des huit premières courses".

Brown a également fait l'éloge de la concurrence en général : "Mercedes, Ferrari et Aston Martin ne nous ont pas facilité la tâche, mais nous avons tout donné à chaque tour de chaque course, ce qui a donné lieu à un sprint final passionnant. La décision au classement des constructeurs n'a été prise que lors de la dernière course de la saison".

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island