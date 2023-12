Zak Brown, amministratore delegato della McLaren, è soddisfatto del successo di Alonso

Il veterano della Formula 1 Fernando Alonso ha iniziato bene la stagione con l'Aston Martin. Questo fa piacere anche al suo ex datore di lavoro McLaren, come sottolinea l'amministratore delegato Zak Brown nel suo bilancio dell'anno.

Fernando Alonso non avrà scritto i capitoli più felici della sua carriera con la McLaren, ma il due volte campione del mondo ha guidato per due volte per la scuderia di Woking: nel 2007 ha combattuto una feroce battaglia con l'allora esordiente Lewis Hamilton per il titolo mondiale, che alla fine è andato alla stella della Ferrari Kimi Räikkönen.

Alonso, che all'epoca aveva totalizzato lo stesso numero di punti del suo compagno di squadra, dovette accontentarsi del terzo posto in classifica. Come Hamilton, aveva ottenuto quattro vittorie e dodici podi. Tuttavia, il britannico ha concluso cinque gare al secondo posto, cosa che Alonso è riuscito a fare solo quattro volte. Dopo questa intensa stagione, lo spagnolo è passato al team Renault.

Nel 2015 è tornato alla McLaren e ha vissuto quattro anni difficili con la tradizionale scuderia di Woking. L'ormai 42enne non è stato in grado di lottare per il titolo mondiale e si è dovuto accontentare di qualche occasionale piazzamento tra i primi dieci. Ha più volte sfogato in pubblico la sua rabbia per la difficile posizione di partenza con una vettura GP non molto competitiva.

Tuttavia, l'amministratore delegato della McLaren Zak Brown è soddisfatto dei recenti successi che il 32 volte vincitore di un GP ha potuto festeggiare quest'anno. Nel suo bilancio dell'anno, l'americano afferma: "È stato fantastico vedere il nostro ex pilota Fernando Alonso, a 42 anni, dimostrare che l'età non è un ostacolo al successo - ha conquistato sei podi nelle prime otto gare".

Brown ha anche elogiato la concorrenza in generale: "Mercedes, Ferrari e Aston Martin non ci hanno reso le cose facili, ma abbiamo dato il massimo in ogni gara e in ogni giro, il che ha portato a un'emozionante volata finale". La decisione nel campionato costruttori è stata presa solo nell'ultima gara della stagione".

Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas