Zak Brown, diretor executivo da McLaren: "Estou muito satisfeito com o sucesso de Alonso

O veterano da Fórmula 1 Fernando Alonso teve um forte início de temporada com a Aston Martin. Este facto também agrada ao seu antigo empregador, a McLaren, como salienta o Diretor Executivo Zak Brown na sua análise do ano.

Fernando Alonso pode não ter escrito os capítulos mais bem sucedidos da sua carreira com a McLaren, mas o bicampeão mundial pilotou para a equipa sediada em Woking por duas vezes: em 2007, travou uma luta feroz com o então estreante na Fórmula 1 Lewis Hamilton pelo título mundial, que acabou por ir para a estrela da Ferrari Kimi Räikkönen.

Alonso, que na altura somou o mesmo número de pontos que o seu companheiro de equipa, teve de se contentar com o terceiro lugar na classificação. Tal como Hamilton, tinha conseguido quatro vitórias e doze subidas ao pódio. No entanto, o britânico terminou cinco corridas em segundo lugar, o que Alonso só conseguiu quatro vezes. Após esta intensa temporada, o espanhol mudou para a equipa Renault.

Regressou à McLaren em 2015 e viveu quatro anos difíceis com a tradicional equipa de Woking. O piloto, agora com 42 anos, não conseguiu lutar pelo título de campeão mundial e teve de se contentar com um ocasional 10º lugar. Em público, ele desabafou repetidamente sobre a difícil posição de partida com o carro de GP não muito competitivo.

No entanto, o Diretor Executivo da McLaren, Zak Brown, está muito satisfeito com os recentes sucessos que o 32 vezes vencedor de GPs pôde celebrar este ano. Na sua análise do ano, o americano diz: "Foi ótimo ver o nosso antigo piloto Fernando Alonso, aos 42 anos, provar que a idade não é uma barreira para o sucesso - ele conquistou seis pódios nas primeiras oito corridas".

Brown também elogiou a concorrência em geral: "A Mercedes, a Ferrari e a Aston Martin não nos facilitaram a vida, mas demos o nosso melhor em todas as corridas e em todas as voltas, o que levou a um emocionante sprint final. A decisão do campeonato de construtores só foi tomada na última corrida da época".

