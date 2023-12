Énigme des raretés de la course : Deux fois la carrière de Formule 1

Chaque semaine, nous présentons un petit morceau de l'histoire du sport automobile, le plus souvent tiré des archives de nos partenaires de l'agence photographique britannique LAT. La procédure est très simple - dites-nous qui vous reconnaissez, où et quand la photo a été prise (exemple : Jo Siffert, Monza, 1970) et avec un peu de chance, vous gagnerez un petit prix. N'oubliez pas votre nom, votre adresse, votre année de naissance et votre numéro de téléphone. Envoyez votre solution à : mathias.brunner@speedweek.com. La date limite d'envoi est le dimanche de la semaine en cours, à minuit.

La bonne solution de la dernière fois : l'Italien Renzo Zorzi avec sa Shadow lors du Grand Prix USA-Ouest 1977 à Long Beach (Californie). Zorzi a abandonné en raison d'une panne de boîte de vitesses.

Les débuts de Zorzi dans le sport automobile étaient inhabituels : il est venu à la course en tant qu'employé de Pirelli. Après peu de temps, il s'est assis en 1972 dans une Formule 3, avec différentes petites équipes, il n'a pas pu se faire remarquer.

L'ascension s'est faite dans le cadre de son travail pour Lancia, filiale de Fiat, qui s'est lancée dans la Formule 3 au milieu des années 1970 en tant que fournisseur de moteurs. Au niveau international, Zorzi a fait sensation avec son triomphe à Monaco en 1975 (avec une GRD-Lancia), la même année il a terminé troisième au classement général du championnat d'Europe de Formule 3.



Une victoire à la course de Formule 3 de Monaco était alors considérée comme un indice certain pour une carrière sur la scène de la Formule 1. Parmi les vainqueurs de la F3 figuraient des as tels que les vainqueurs de GP Stirling Moss, Jackie Stewart, Peter Revson, Jean-Pierre Beltoise, Ronnie Peterson, Patrick Depailler, Jacques Laffite, Didier Pironi, Elio de Angelis, Alain Prost, Giancarlo Fisichella et Lewis Hamilton.



Tout est allé très vite pour Zorzi, peut-être trop vite : l'entrepreneur italien Francesco Ambrosio lui a mis le pied à l'étrier en Formule 1 : 14e place lors de ses débuts à Monza en 1975 avec une Williams vieillissante. En 1976, Zorzi ne fait qu'une course pour Williams, puis il est remplacé.



En 1977, il devait percer : Grâce à Ambrosio, Zorzi a été pris sous contrat par Shadow. Au Brésil, Renzo le remercie en se classant sixième.



Puis vint l'heure la plus sombre de sa carrière : lors du Grand Prix d'Afrique du Sud à Kyalami, Zorzi arrêta sa voiture en raison d'une panne de moteur au bord de la ligne droite de départ/arrivée, sur le côté gauche dans le sens de la marche. Un commissaire de piste s'est précipité avec un extincteur vers la voiture fumante, Zorzi était sorti depuis longtemps, mais l'assistant n'a pas fait attention à la circulation qui s'approchait - Tom Pryce, justement le compagnon d'écurie de Zorzi, n'a pas pu l'éviter et a été tué par l'extincteur du commissaire de piste, l'assistant est également mort sur le coup.



Lorsque Zorzi est arrivé à Monaco, le nom de Riccardo Patrese était inscrit sur sa voiture. Zorzi avait perdu la grâce du financier Ambrosio.



Profondément déçu, Zorzi devint un solide pilote de voitures de sport, il revint dans les bras de Pirelli, pour le petit circuit de Binetto (Pouilles), il créa une école de pilotes de course. Renzo a évolué avec son temps : via Facebook, il a retrouvé bon nombre de ses anciens compagnons de route et est resté en contact permanent avec eux.



En mai 2015, Renzo Zorzi est décédé des suites d'une longue maladie. Le pilote de course trentin et vainqueur de Monaco avait 68 ans.



Voici donc la nouvelle énigme : l'un des rares pilotes à avoir travaillé devant et derrière la glissière de sécurité.



