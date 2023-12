Puzzle di rarità da corsa: Due carriere in Formula 1

Ogni settimana presentiamo un piccolo pezzo di storia del motorsport, di solito proveniente dagli archivi dei nostri partner dell'agenzia fotografica britannica LAT. La procedura è molto semplice: diteci chi riconoscete, dove e quando è stata scattata la foto (esempio: Jo Siffert, Monza, 1970) e con un po' di fortuna potreste vincere un piccolo premio. Non dimenticate il vostro nome, indirizzo, anno di nascita e numero di telefono. Inviate la vostra soluzione a: mathias.brunner@speedweek.com. Il termine ultimo per le iscrizioni è la mezzanotte della domenica della settimana in corso.

La soluzione corretta dell'ultima volta: l'italiano Renzo Zorzi con la sua Shadow al Gran Premio degli USA Ovest del 1977 a Long Beach (California). Zorzi si ritirò a causa di un danno al cambio.

L'ingresso di Zorzi nel mondo del motorsport fu insolito: arrivò alle corse come dipendente Pirelli. Dopo un breve periodo di tempo, nel 1972 è salito su una Formula 3 e non è riuscito a farsi un nome con diverse piccole squadre.

La sua carriera decollò grazie al lavoro svolto per la Lancia, società controllata dalla Fiat, che a metà degli anni Settanta era entrata in Formula 3 come fornitore di motori. Zorzi fece scalpore a livello internazionale con il suo trionfo a Monaco nel 1975 (con una Lancia GRD), lo stesso anno in cui si classificò terzo assoluto nel Campionato Europeo di Formula 3. All'epoca, una vittoria nel Campionato Europeo di Formula 3 non era un risultato da poco.



All'epoca, una vittoria nella gara di Formula 3 a Monaco era vista come un segno sicuro di una carriera in Formula 1. I vincitori della F3 includevano assi del calibro di Zorzi e Lancia GRD. Tra i vincitori della F3 c'erano assi come Stirling Moss, Jackie Stewart, Peter Revson, Jean-Pierre Beltoise, Ronnie Peterson, Patrick Depailler, Jacques Laffite, Didier Pironi, Elio de Angelis, Alain Prost, Giancarlo Fisichella e Lewis Hamilton.



Ora per Zorzi è successo tutto molto in fretta, forse troppo: l'imprenditore italiano Francesco Ambrosio gli ha tenuto la staffa in Formula 1: 14° posto al debutto a Monza nel 1975 con una decrepita Williams. Nel 1976, Zorzi guida solo una gara per la Williams prima di essere sostituito.



La svolta avviene nel 1977: Grazie ad Ambrosio, Zorzi viene ingaggiato dalla Shadow. In Brasile, Renzo lo ringrazia con un 6° posto.



Poi arrivò l'ora più buia della sua carriera: al Gran Premio del Sudafrica a Kyalami, Zorzi parcheggiò la sua auto sul bordo del rettilineo di partenza/arrivo, sul lato sinistro in direzione di marcia, a causa di un danno al motore. Un commissario si precipitò verso l'auto fumante con un estintore, Zorzi era già sceso da tempo, ma l'aiutante non prestò attenzione al traffico in avvicinamento: Tom Pryce, compagno di squadra di Zorzi, non riuscì a scansarsi e fu colpito dall'estintore del commissario; anche l'aiutante morì sul colpo.



Quando Zorzi arrivò a Monaco, la sua auto era etichettata come Riccardo Patrese. Zorzi aveva perso il favore del finanziariamente forte Ambrosio.



Zorzi, profondamente deluso, divenne un solido pilota di auto sportive, tornò tra le braccia della Pirelli e creò una scuola di corse per il piccolo circuito di Binetto (Puglia). Renzo si è mosso al passo con i tempi: ha ritrovato molti dei suoi ex compagni di corsa tramite Facebook e si è mantenuto in costante contatto con loro.



Renzo Zorzi è morto nel maggio 2015 dopo una lunga malattia. Il pilota trentino e vincitore di Monaco aveva 68 anni.



