Puzzle de raridades de corridas: Duas carreiras na Fórmula 1

A solução correcta da última vez: o italiano Renzo Zorzi com o seu Shadow no Grande Prémio do Oeste dos EUA de 1977, em Long Beach (Califórnia). Zorzi retirou-se devido a danos na caixa de velocidades.

A entrada de Zorzi nos desportos motorizados foi invulgar: começou a correr como empregado da Pirelli. Depois de um curto período de tempo, entrou num piloto de Fórmula 3 em 1972 e não conseguiu fazer o seu nome em várias pequenas equipas.

A sua carreira descolou no âmbito do seu trabalho para a Lancia, filial da Fiat, que tinha entrado na Fórmula 3 como fornecedora de motores em meados da década de 1970. Zorzi causou sensação a nível internacional com o seu triunfo no Mónaco em 1975 (com um GRD Lancia), no mesmo ano em que terminou em terceiro lugar na classificação geral do Campeonato Europeu de Fórmula 3.



Na altura, uma vitória na corrida de Fórmula 3 no Mónaco era vista como um sinal seguro de uma carreira na Fórmula 1. Os vencedores da F3 incluíam ases como os vencedores do GP Stirling Moss, Jackie Stewart, Peter Revson, Jean-Pierre Beltoise, Ronnie Peterson, Patrick Depailler, Jacques Laffite, Didier Pironi, Elio de Angelis, Alain Prost, Giancarlo Fisichella e Lewis Hamilton.



Agora, tudo aconteceu muito rapidamente para Zorzi, talvez demasiado rápido: o empresário italiano Francesco Ambrosio segurou o estribo para ele na Fórmula 1: 14º lugar na sua estreia em Monza em 1975 com um Williams decrépito. Em 1976, Zorzi apenas efectuou uma corrida pela Williams antes de ser substituído.



A sua grande revelação chega em 1977: Graças a Ambrosio, Zorzi é contratado pela Shadow. No Brasil, Renzo agradece-lhe com um 6º lugar.



Depois veio o momento mais negro da sua carreira: no Grande Prémio da África do Sul, em Kyalami, Zorzi estacionou o seu carro na berma da reta da partida/chegada, do lado esquerdo do sentido da marcha, devido a danos no motor. Um comissário de pista correu para o carro fumegante com um extintor de incêndio, Zorzi já tinha saído há muito tempo, mas o ajudante não prestou atenção ao tráfego que se aproximava - Tom Pryce, o melhor companheiro de equipa de Zorzi, não conseguiu sair do caminho e foi atingido pelo extintor de incêndio do comissário, tendo o ajudante morrido também instantaneamente.



Quando Zorzi chega ao Mónaco, o seu carro tem o nome de Riccardo Patrese. Zorzi perdeu o favor do financeiramente forte Ambrosio.



Zorzi, profundamente desiludido, torna-se um sólido piloto de carros desportivos, regressa aos braços da Pirelli e cria uma escola de corridas no pequeno circuito de Binetto (Apúlia). Renzo acompanhou os tempos: encontrou muitos dos seus antigos companheiros de corrida através do Facebook e manteve-se em contacto constante com eles.



Renzo Zorzi morreu em maio de 2015 após uma longa doença. O piloto de Trentino e vencedor do Mónaco tinha 68 anos.



E assim, o novo puzzle: um dos poucos pilotos que esteve ativo tanto à frente como atrás do guardrail.



