Toto Wolff sobre Max Verstappen: El dominio no es nuevo

Red Bull Racing corre de victoria en victoria en 2023, 22 carreras del campeonato del mundo, 21 victorias absolutas (sólo Singapur no funcionó). El siete veces campeón de Fórmula 1 Lewis Hamilton denunció la superioridad de RBR en verano.

El campeón británico dijo: "Tienen una ventaja tan grande que no necesitan desarrollar más el coche de este año. Ya pueden concentrarse en desarrollar el próximo coche. Eso es una gran ventaja".

El 103 veces ganador de un GP añadió: "Debería fijarse una fecha en la que todos los equipos puedan empezar su desarrollo para el año que viene. Por ejemplo, el 1 de agosto, así nadie tendría ventaja para el año que viene. Eso tendría más sentido y es lo que deberíamos hacer".

Juan Pablo Montoya no daba crédito cuando leyó estas declaraciones. El colombiano, de 48 años, ha disputado 94 carreras en la Fórmula 1 y ha ganado siete de ellas, ha ganado títulos en la Fórmula 3000 (1998), en la IndyCar Series (1999), ha ganado la Indy 500 (2000 y 2015), en carreras de la NASCAR (2007 y 2010) y en clásicos del automovilismo deportivo como Daytona (2007, 2008 y 2013).



El medallista de bronce del Mundial de Fórmula 1 en 2002 y 2003 no tuvo más que burlas para las declaraciones de Hamilton. En la plataforma MyBettingSites, afirma: "Lewis debe haber olvidado algo. Me hace gracia que venga ahora y diga: eso es injusto, eso es injusto. ¿Cómo era entonces cuando dominaba con su coche? Por aquel entonces, todo el mundo estaba contento con su dominio".



El dominio en las carreras de Fórmula 1 ha ocurrido muchas veces, la categoría reina ha sobrevivido a todo: Alfa Romeo dominó, más tarde Ferrari, luego Lotus, Williams, McLaren, Ferrari de nuevo, Red Bull Racing, Mercedes, la lista es larga.



Pero algunos aficionados a la Fórmula 1 parecen haber olvidado todo eso cuando criticaron la racha de victorias de Red Bull Racing y Max Verstappen durante la temporada del GP de 2023. Algunos incluso plantearon la pregunta: ¿está Verstappen perjudicando a la Fórmula 1 con sus rachas de victorias?



El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, afirma: "La Fórmula 1 sigue creciendo, en muchas carreras se agotan las entradas, las cifras hablan por sí solas. La categoría reina es una sociedad de rendimiento duro, quien hace el mejor trabajo gana, así de simple. Y si un piloto hace un trabajo excepcionalmente bueno, entonces ganará 19 carreras".



"No depende de nosotros hacer un mejor trabajo para plantar cara a Red Bull Racing. Por supuesto, existe el riesgo de que uno o dos aficionados digan: Max Verstappen volverá a ganar de todos modos. Pero ese también fue el caso de Lewis Hamilton".



"En nuestra fábrica de coches de carreras, hay un tablero con todos los ganadores de la Copa de Constructores desde 1958. Este tablero se extiende hasta el año 2050. Veo 27 líneas en blanco. Dentro de 20 años, quiero mirar atrás y ver principalmente a la estrella de Mercedes ahí".



"No soy de los que pasan mucho tiempo mirando atrás. Pero si nos fijamos en los últimos diez años, fuimos segundos, luego primeros, terceros y segundos ocho veces seguidas. Eso me parece un récord que está bastante bien".