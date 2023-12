Toto Wolff à propos de Max Verstappen : La domination n'est pas nouvelle

En 2023, Red Bull Racing vole de victoire en victoire, 22 manches de championnat du monde, 21 coups de maître (seul Singapour n'a pas fonctionné). Le septuple champion de Formule 1 Lewis Hamilton a dénoncé cet été la supériorité de RBR.

Le champion anglais a déclaré : "Ils ont une telle avance qu'ils n'ont plus besoin de développer la voiture de cette année. Ils peuvent déjà se concentrer sur le développement de la prochaine voiture. C'est un énorme avantage".

Le vainqueur de 103 GP a fait remarquer : "Il faudrait déterminer une date à laquelle toutes les équipes pourraient commencer leur développement pour l'année prochaine. Le 1er août par exemple, ainsi personne n'aurait d'avantage pour l'année prochaine. Cela aurait plus de sens, et c'est ce qu'il faudrait faire".

Juan Pablo Montoya n'en a pas cru ses yeux lorsqu'il a lu ces déclarations. Le Colombien de 48 ans a participé à 94 courses de Formule 1, dont sept ont été remportées, il a gagné des titres en Formule 3000 (1998), en IndyCar Series (1999), il a gagné l'Indy 500 (2000 et 2015), des courses de NASCAR (2007 et 2010) et des classiques de voitures de sport comme Daytona (2007, 2008 et 2013).



Le troisième du championnat du monde de Formule 1 en 2002 et 2003 n'a eu que des moqueries pour les déclarations d'Hamilton. Sur la plate-forme MyBettingSites, il déclare : "Lewis a dû oublier quelque chose. Je trouve ça drôle qu'il vienne maintenant et dise - c'est injuste, c'est injuste. Comment était-ce à l'époque où il dominait avec sa voiture ? A l'époque, tout le monde était apparemment content de sa domination".



La domination en Formule 1 a souvent existé, la catégorie reine a survécu à tout : Alfa Romeo a dominé, plus tard Ferrari, puis Lotus, Williams, McLaren, à nouveau Ferrari, Red Bull Racing, Mercedes, la liste est longue.



Mais certains fans de Formule 1 semblent avoir oublié tout cela lorsqu'ils ont critiqué la série de victoires de Red Bull Racing et de Max Verstappen au cours de la saison de GP 2023. Certains ont même exprimé la question suivante : Verstappen nuit-il à la Formule 1 avec ses courses victorieuses ?



Le chef de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, répond : "La Formule 1 continue de croître, de nombreuses courses se déroulent à guichets fermés, les chiffres parlent d'eux-mêmes. La catégorie reine est une société de performance très dure, celui qui fait le meilleur travail gagne, c'est aussi simple que cela. Et si un pilote de course fait un travail extraordinaire, il lui arrive de gagner 19 courses".



"Ce n'est pas à nous de faire un meilleur travail pour tenir tête à Red Bull Racing. Bien sûr, il y a le risque que l'un ou l'autre fan dise - Max Verstappen va de toute façon gagner à nouveau. Mais c'est ce qui s'est passé chez nous avec Lewis Hamilton".



"Dans notre usine de voitures de course, il y a un tableau avec tous les vainqueurs de la Coupe des constructeurs depuis 1958. Ce tableau s'étend jusqu'en 2050. Je vois 27 lignes encore vierges. Dans 20 ans, je veux regarder en arrière et y voir principalement l'étoile Mercedes".



"Je ne suis pas quelqu'un qui s'attarde à regarder en arrière. Mais si nous regardons les dix dernières années, nous avons été deuxième, puis huit fois de suite premier, troisième et deuxième. Il me semble que c'est un bilan qui est plutôt correct".