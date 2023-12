Toto Wolff su Max Verstappen: Il dominio non è una novità

La Red Bull Racing si precipita di vittoria in vittoria nel 2023, 22 gare del campionato mondiale, 21 vittorie assolute (solo Singapore non ha funzionato). Il sette volte campione di Formula 1 Lewis Hamilton ha denunciato la superiorità della RBR in estate.

Il campione britannico ha dichiarato: "Hanno un vantaggio così grande che non hanno bisogno di sviluppare ulteriormente la vettura di quest'anno. Possono già concentrarsi sullo sviluppo della prossima vettura. È un vantaggio enorme".

Il 103 volte vincitore di un GP ha aggiunto: "Dovrebbe essere fissata una data in cui tutti i team possano iniziare lo sviluppo per il prossimo anno. Per esempio, il 1° agosto, in modo che nessuno abbia un vantaggio per il prossimo anno. Sarebbe più sensato, ed è quello che dovremmo fare".

Juan Pablo Montoya non poteva credere ai suoi occhi quando ha letto queste dichiarazioni. Il 48enne colombiano ha disputato 94 gare in Formula 1 e ne ha vinte sette, ha conquistato titoli in Formula 3000 (1998), nella IndyCar Series (1999), ha vinto la Indy 500 (2000 e 2015), in gare NASCAR (2007 e 2010) e in classici delle auto sportive come Daytona (2007, 2008 e 2013).



Il bronzo del Campionato mondiale di Formula 1 del 2002 e del 2003 non ha potuto che deridere le dichiarazioni di Hamilton. Sulla piattaforma MyBettingSites ha dichiarato: "Lewis deve aver dimenticato qualcosa. È buffo che arrivi adesso e dica: "È ingiusto, è ingiusto". Com'era allora quando dominava con la sua auto? All'epoca, tutti erano ovviamente felici del suo dominio".



Il dominio nelle corse di Formula 1 è avvenuto molte volte, la classe regina ha superato tutto: l'Alfa Romeo ha dominato, poi la Ferrari, poi la Lotus, la Williams, la McLaren, di nuovo la Ferrari, la Red Bull Racing, la Mercedes, l'elenco è lungo.



Ma alcuni fan della Formula 1 sembrano aver dimenticato tutto questo quando hanno criticato la striscia vincente della Red Bull Racing e di Max Verstappen durante la stagione del GP 2023. Alcuni hanno addirittura sollevato la questione: Verstappen sta danneggiando la Formula 1 con le sue vittorie?



Il team boss della Mercedes, Toto Wolff, ha dichiarato: "La Formula 1 continua a crescere, molte gare sono sold out, le cifre parlano da sole. La classe regina è una società di prestazioni difficili, chi fa il lavoro migliore vince, è così semplice. E se un pilota fa un lavoro eccezionalmente grande, allora vincerà 19 gare".



"Non spetta a noi fare un lavoro migliore per tenere testa alla Red Bull Racing. Certo, c'è il rischio che uno o due tifosi dicano: Max Verstappen vincerà comunque. Ma è successo anche con Lewis Hamilton".



"Nella nostra fabbrica di auto da corsa c'è un tabellone con tutti i vincitori della Coppa Costruttori dal 1958. Questo tabellone si estende fino all'anno 2050. Vedo 27 righe vuote. Tra 20 anni, voglio guardare indietro e vedere soprattutto la stella della Mercedes".



"Non sono uno che passa molto tempo a guardare al passato. Ma se guardiamo agli ultimi dieci anni, siamo stati secondi, poi primi, terzi e secondi per otto volte di seguito. Mi sembra un record abbastanza buono".