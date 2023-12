Toto Wolff sobre Max Verstappen: O domínio não é novo

A Red Bull Racing corre de vitória em vitória em 2023, 22 corridas do campeonato do mundo, 21 vitórias definitivas (apenas Singapura não funcionou). Lewis Hamilton, sete vezes campeão de Fórmula 1, denunciou a superioridade da RBR no verão.

O campeão britânico afirmou: "Eles têm uma vantagem tão grande que não precisam de desenvolver mais o carro deste ano. Eles já podem se concentrar no desenvolvimento do próximo carro. Isso é uma grande vantagem".

O vencedor de 103 GPs acrescentou: "Deveria ser fixada uma data em que todas as equipas pudessem começar o seu desenvolvimento para o próximo ano. Por exemplo, 1 de agosto, para que ninguém tenha uma vantagem para o próximo ano. Isso faria mais sentido e é o que devemos fazer".

Juan Pablo Montoya não acreditou no que estava a ver quando leu estas declarações. O colombiano de 48 anos disputou 94 corridas na Fórmula 1 e venceu sete delas, conquistou títulos na Fórmula 3000 (1998), na IndyCar Series (1999), venceu a Indy 500 (2000 e 2015), em corridas da NASCAR (2007 e 2010) e em clássicos do desporto automóvel como Daytona (2007, 2008 e 2013).



O medalhista de bronze dos Campeonatos do Mundo de Fórmula 1 de 2002 e 2003 não fez mais do que ridicularizar as declarações de Hamilton. Na plataforma MyBettingSites, ele diz: "Lewis deve ter esquecido alguma coisa. Acho engraçado como ele chega agora e diz - isso é injusto, isso é injusto. Como era na altura em que ele estava a dominar com o seu carro? Na altura, toda a gente estava obviamente feliz com o seu domínio".



O domínio nas corridas de Fórmula 1 já aconteceu muitas vezes, a categoria rainha já ultrapassou tudo: a Alfa Romeo dominou, mais tarde a Ferrari, depois a Lotus, a Williams, a McLaren, a Ferrari novamente, a Red Bull Racing, a Mercedes, a lista é longa.



Mas alguns fãs da Fórmula 1 parecem ter esquecido tudo isso quando criticaram a série de vitórias da Red Bull Racing e de Max Verstappen durante a temporada do GP de 2023. Alguns até levantaram a questão: Verstappen está a prejudicar a Fórmula 1 com as suas corridas vitoriosas?



O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, afirma: "A Fórmula 1 continua a crescer, muitas corridas estão esgotadas, os números falam por si. A categoria rainha é uma sociedade de desempenho difícil, quem fizer o melhor trabalho ganha, é tão simples quanto isso. E se um piloto fizer um trabalho excecionalmente bom, então ganhará 19 corridas".



"Não nos cabe a nós fazer um trabalho melhor para fazer frente à Red Bull Racing. É claro que há o risco de um ou dois fãs dizerem - Max Verstappen vai ganhar de novo de qualquer maneira. Mas esse também foi o caso de Lewis Hamilton".



"Na nossa fábrica de carros de corrida, há um quadro com todos os vencedores da Taça dos Construtores desde 1958. Este quadro estende-se até ao ano 2050. Vejo 27 linhas em branco. Daqui a 20 anos, quero olhar para trás e ver lá principalmente a estrela da Mercedes."



"Não sou pessoa de passar muito tempo a olhar para trás. Mas se olharmos para os últimos dez anos, ficámos em segundo, depois em primeiro, terceiro e segundo oito vezes seguidas. Parece-me um registo bastante bom".