Pilotes de GP 2024 : qui traversera la plus longue période de disette ?

Lorsque l'actuel pilote de Red Bull Racing, Sergio Pérez, a remporté son premier Grand Prix à Sakhir en 2020, il a mis fin à dix ans de disette. Nous vous disons qui attend aujourd'hui depuis le plus longtemps une nouvelle victoire.

Sergio Pérez a pleuré sans retenue à Sakhir 2020 : il venait de remporter son premier Grand Prix, environ dix ans après sa dernière victoire, lors de la course GP2 d'Abu Dhabi en 2010 ! Pour les fans mexicains, c'est aussi la fin d'une longue période sans victoire. En effet, avant Pérez, Pedro Rodríguez avait remporté pour la dernière fois une course de championnat du monde de Formule 1 en 1970, le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps.

Cela nous a amenés à nous demander quand les 20 pilotes de la grille de départ de 2024 avaient gagné pour la dernière fois et dans quelles catégories. Voici la réponse. L'ordre des équipes correspond au classement final du championnat des constructeurs 2023.

Red Bull Racing

Max Verstappen (NL) : Abu Dhabi 2023 (Formule 1)

Sergio Pérez (MEX) : Bakou 2023 (Formule 1)

Mercedes

Lewis Hamilton (GB) : Djeddah 2021 (Formule 1)

George Russell (GB) : São Paulo 2022 (Formule 1)

Ferrari

Charles Leclerc (MC) : Spielberg 2022 (Formule 1)

Carlos Sainz (E) : Singapour 2023 (Formule 1)

McLaren

Oscar Piastri (AUS) : Losail 2023 (Formule 1)

Lando Norris (GB) : Bahreïn 2018 (Formule 2)



Aston Martin

Fernando Alonso (E) : Le Mans 2019 (Championnat du monde des voitures de sport)

Lance Stroll (CDN) : Hockenheim 2016 (Formule 3)



Alpine

Pierre Gasly (F) : Monza 2020 (Formule 1)

Esteban Ocon (F) : Hungaroring 2021 (Formule 1)



Williams

Alex Albon (T) : Sochi 2018 (Formule 2)

Logan Sargeant (USA) : Autriche 2022 (Formule 2)



AlphaTauri

Yuki Tsunoda (J) : Bahreïn 2020 (Formule 2)

Daniel Ricciardo (AUS) : Monza 2021 (Formule 1)



Alfa Romeo

Valtteri Bottas (FIN) : Istanbul 2021 (Formule 1)

Guanyu Zhou (RCH) : Abu Dhabi 2021 (Formule 2)



Haas

Nico Hülkenberg (D) : Le Mans 2015 (Championnat du monde des voitures de sport)

Kevin Magnussen (DK) : Détroit 2021 (IMSA)



Conclusion : Nico Hülkenberg, originaire d'Emmerich, connaît actuellement la plus longue période de disette, puisqu'il attend depuis plus de huit ans une nouvelle victoire !



Mais ce n'est rien comparé à la patience dont doivent faire preuve les fans de pays comme la Suède, les États-Unis, la Suisse ou l'Afrique du Sud. Voici une liste de toutes les nations de pilotes victorieuses dans l'histoire de la Formule 1 et de leur dernier succès en F1.



Nation : Dernière victoire en GP (pilote)

Argentine : Belgique 1981 (Carlos Reutemann)

Australie : Losail 2023 (Oscar Piastri)

Belgique : Hongrie 1990 (Thierry Boutsen)

Brésil : Italie 2009 (Rubens Barrichello)

Allemagne : Singapour 2019 (Sebastian Vettel)

Finlande : Turquie 2021 (Valtteri Bottas)

France : Hongrie 2021 (Esteban Ocon)

Grande-Bretagne : Brésil 2022 (George Russell)

Italie : Malaisie 2006 (Giancarlo Fisichella)

Canada : Luxembourg 1997 (Jacques Villeneuve)

Colombie : Brésil 2005 (Juan Pablo Montoya)

Mexique : Azerbaïdjan 2023 (Sergio Pérez)

Monaco : Autriche 2022 (Charles Leclerc)

Nouvelle-Zélande : Argentine 1974 (Denny Hulme)

Pays-Bas : Abu Dhabi 2023 (Max Verstappen)

Autriche : Allemagne 1997 (Gerhard Berger)

Pologne : Canada 2008 (Robert Kubica)

Suède : Autriche 1978 (Ronnie Peterson)

Suisse : Grande-Bretagne 1979 (Clay Regazzoni)

Espagne : Singapour 2023 (Carlos Sainz)

Afrique du Sud : Italie 1979 (Jody Scheckter)

USA : Pays-Bas 1978 (Mario Andretti)

Venezuela : Espagne 2012 (Pastor Maldonado)