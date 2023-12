Piloti del GP 2024: chi attraverserà il periodo di siccità più lungo?

Sergio Pérez ha ululato senza freni a Sakhir 2020: aveva appena vinto il suo primo Gran Premio, circa dieci anni dopo la sua ultima vittoria, nella gara di GP2 ad Abu Dhabi nel 2010! Anche per i tifosi messicani si è concluso un lungo periodo senza vittorie. Prima di Pérez, l'ultima volta che Pedro Rodríguez aveva vinto una gara del Campionato mondiale di Formula 1 era stato nel 1970, al Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps.

Questo ci ha portato a chiederci quando i 20 piloti della griglia di partenza del 2024 hanno vinto per l'ultima volta e in quali categorie. Ecco la risposta. L'ordine delle squadre corrisponde alla classifica finale del Campionato Costruttori 2023

Red Bull Racing

Max Verstappen (NL): Abu Dhabi 2023 (Formula 1)

Sergio Pérez (MEX): Baku 2023 (Formula 1)

Mercedes

Lewis Hamilton (GB): Gedda 2021 (Formula 1)

George Russell (GB): San Paolo 2022 (Formula 1)

Ferrari

Charles Leclerc (MC): Spielberg 2022 (Formula 1)

Carlos Sainz (E): Singapore 2023 (Formula 1)

McLaren

Oscar Piastri (AUS): Losail 2023 (Formula 1)

Lando Norris (GB): Bahrain 2018 (Formula 2)



Aston Martin

Fernando Alonso (E): Le Mans 2019 (Campionato mondiale auto sportive)

Lance Stroll (CDN): Hockenheim 2016 (Formula 3)



Alpine

Pierre Gasly (F): Monza 2020 (Formula 1)

Esteban Ocon (F): Hungaroring 2021 (Formula 1)



Williams

Alex Albon (T): Sochi 2018 (Formula 2)

Logan Sargeant (USA): Austria 2022 (Formula 2)



AlfaTauri

Yuki Tsunoda (J): Bahrain 2020 (Formula 2)

Daniel Ricciardo (AUS): Monza 2021 (Formula 1)



Alfa Romeo

Valtteri Bottas (FIN): Istanbul 2021 (Formula 1)

Guanyu Zhou (RCH): Abu Dhabi 2021 (Formula 2)



Haas

Nico Hülkenberg (D): Le Mans 2015 (Campionato del mondo per auto sportive)

Kevin Magnussen (DK): Detroit 2021 (IMSA)



Conclusione: Nico Hülkenberg, originario di Emmerich, sta attraversando il periodo più lungo di astinenza, e sta aspettando da più di otto anni una nuova vittoria!



Ma questo è niente in confronto alla pazienza che devono avere i fan di paesi come la Svezia, gli Stati Uniti, la Svizzera e il Sudafrica. Ecco un elenco di tutte le nazioni vincitrici della storia della Formula 1 e del loro ultimo successo in F1.



Nazione: Ultima vittoria in un GP (pilota)

Argentina: Belgio 1981 (Carlos Reutemann)

Australia: Losail 2023 (Oscar Piastri)

Belgio: Ungheria 1990 (Thierry Boutsen)

Brasile: Italia 2009 (Rubens Barrichello)

Germania: Singapore 2019 (Sebastian Vettel)

Finlandia: Turchia 2021 (Valtteri Bottas)

Francia: Ungheria 2021 (Esteban Ocon)

Gran Bretagna: Brasile 2022 (George Russell)

Italia: Malesia 2006 (Giancarlo Fisichella)

Canada: Lussemburgo 1997 (Jacques Villeneuve)

Colombia: Brasile 2005 (Juan Pablo Montoya)

Messico: Azerbaigian 2023 (Sergio Pérez)

Monaco: Austria 2022 (Charles Leclerc)

Nuova Zelanda: Argentina 1974 (Denny Hulme)

Paesi Bassi: Abu Dhabi 2023 (Max Verstappen)

Austria: Germania 1997 (Gerhard Berger)

Polonia: Canada 2008 (Robert Kubica)

Svezia: Austria 1978 (Ronnie Peterson)

Svizzera: Gran Bretagna 1979 (Clay Regazzoni)

Spagna: Singapore 2023 (Carlos Sainz)

Sudafrica: Italia 1979 (Jody Scheckter)

USA: Paesi Bassi 1978 (Mario Andretti)

Venezuela: Spagna 2012 (Pastor Maldonado)