Pilotos do GP de 2024: Quem passará pelo período de seca mais longo?

Sergio Pérez uivou descontroladamente em Sakhir 2020: acabava de ganhar o seu primeiro Grande Prémio, cerca de dez anos após a sua última vitória, na corrida de GP2 em Abu Dhabi em 2010! Um longo período sem vitórias também chegou ao fim para os fãs mexicanos. Antes de Pérez, a última vez que Pedro Rodríguez tinha ganho uma corrida do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 tinha sido em 1970, no Grande Prémio da Bélgica em Spa-Francorchamps.

Isto levou-nos à questão de saber quando é que os 20 pilotos da grelha de partida de 2024 ganharam pela última vez e em que categorias. Aqui está a resposta. A ordem das equipas corresponde à classificação final do Campeonato de Construtores de 2023

Red Bull Racing

Max Verstappen (NL): Abu Dhabi 2023 (Fórmula 1)

Sergio Pérez (MEX): Baku 2023 (Fórmula 1)

Mercedes

Lewis Hamilton (GB): Jeddah 2021 (Fórmula 1)

George Russell (GB): São Paulo 2022 (Fórmula 1)

Ferrari

Charles Leclerc (MC): Spielberg 2022 (Fórmula 1)

Carlos Sainz (E): Singapura 2023 (Fórmula 1)

McLaren

Oscar Piastri (AUS): Losail 2023 (Fórmula 1)

Lando Norris (GB): Bahrein 2018 (Fórmula 2)



Aston Martin

Fernando Alonso (E): Le Mans 2019 (Campeonato do Mundo de Carros Desportivos)

Lance Stroll (CDN): Hockenheim 2016 (Fórmula 3)



Alpine

Pierre Gasly (F): Monza 2020 (Fórmula 1)

Esteban Ocon (F): Hungaroring 2021 (Fórmula 1)



Williams

Alex Albon (T): Sochi 2018 (Fórmula 2)

Logan Sargeant (EUA): Áustria 2022 (Fórmula 2)



AlphaTauri

Yuki Tsunoda (J): Bahrein 2020 (Fórmula 2)

Daniel Ricciardo (AUS): Monza 2021 (Fórmula 1)



Alfa Romeo

Valtteri Bottas (FIN): Istambul 2021 (Fórmula 1)

Guanyu Zhou (RCH): Abu Dhabi 2021 (Fórmula 2)



Haas

Nico Hülkenberg (D): Le Mans 2015 (Campeonato do Mundo de Carros Desportivos)

Kevin Magnussen (DK): Detroit 2021 (IMSA)



Conclusão: Nico Hülkenberg, de Emmerich, está atualmente a atravessar o período de seca mais longo, estando há mais de oito anos à espera de uma nova vitória!



Mas isso não é nada comparado com a paciência que os fãs de países como a Suécia, os EUA, a Suíça e a África do Sul têm de ter. Aqui está uma lista de todas as nações de pilotos vencedores na história da Fórmula 1 e o seu último sucesso na F1.



Nação: Última vitória em GP (piloto)

Argentina: Bélgica 1981 (Carlos Reutemann)

Austrália: Losail 2023 (Oscar Piastri)

Bélgica: Hungria 1990 (Thierry Boutsen)

Brasil: Itália 2009 (Rubens Barrichello)

Alemanha: Singapura 2019 (Sebastian Vettel)

Finlândia: Turquia 2021 (Valtteri Bottas)

França: Hungria 2021 (Esteban Ocon)

Grã-Bretanha: Brasil 2022 (George Russell)

Itália: Malásia 2006 (Giancarlo Fisichella)

Canadá: Luxemburgo 1997 (Jacques Villeneuve)

Colômbia: Brasil 2005 (Juan Pablo Montoya)

México: Azerbaijão 2023 (Sergio Pérez)

Mónaco: Áustria 2022 (Charles Leclerc)

Nova Zelândia: Argentina 1974 (Denny Hulme)

Holanda: Abu Dhabi 2023 (Max Verstappen)

Áustria: Alemanha 1997 (Gerhard Berger)

Polónia: Canadá 2008 (Robert Kubica)

Suécia: Áustria 1978 (Ronnie Peterson)

Suíça: Grã-Bretanha 1979 (Clay Regazzoni)

Espanha: Singapura 2023 (Carlos Sainz)

África do Sul: Itália 1979 (Jody Scheckter)

EUA: Holanda 1978 (Mario Andretti)

Venezuela: Espanha 2012 (Pastor Maldonado)