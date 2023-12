Présentations de la Formule 1 : Trois dates sont fixées

Avant que les moteurs de Formule 1 ne ronronnent à nouveau l'année prochaine, les voitures de course GP de la saison 2024 seront dévoilées. Trois des dix écuries ont déjà confirmé les dates de présentation de leurs véhicules.

Le travail sur les voitures de Formule 1 de l'année prochaine a commencé bien avant la finale de la saison à Abu Dhabi, et les préparatifs pour la saison 2024 battent leur plein depuis le dernier week-end de course. Les équipes sont également en avance lorsqu'il s'agit de confirmer les dates de dévoilement des véhicules.

Avant même les fêtes de Noël, le directeur de l'équipe Ferrari Fred Vasseur a confirmé : La nouvelle déesse rouge de Charles Leclerc et Carlos Sainz sera présentée au public le 13 février. Le calendrier est serré, a souligné le Français, car les essais à Bahreïn commencent déjà le 21 février.

Les équipes Williams et Sauber sont un peu plus en avance. L'écurie britannique traditionnelle de Grove n'a confirmé que la date. Ce qui se passera le 5 février lors de la révélation de la voiture officielle d'Alex Albon et Logan Sargeant n'a pas encore été dévoilé.

Le même jour, l'équipe Sauber, qui a concouru cette saison sous le nom d'Alfa Romeo Racing, fera également tomber le voile. Bien que l'écurie soit basée en Suisse, la présentation de la C44 se déroulera à Londres. Là aussi, il n'y a pas encore de détails, mais l'équipe annonce un "spectacle incroyable". On ne sait pas encore quand les sept autres voitures de Formule 1 seront dévoilées.

Dates de présentation de la Formule 1

05.02. Sauber

05.02. Williams

13.02. Ferrari

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island