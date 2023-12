Presentazioni di Formula 1: Tre le date fissate

Molto prima del finale di stagione ad Abu Dhabi, sono iniziati i lavori sulle vetture di Formula 1 del prossimo anno e i preparativi per la stagione 2024 sono in pieno svolgimento al più tardi dall'ultimo weekend di gara. Anche i team sono in anticipo quando si tratta di confermare le date di presentazione delle vetture.

Già prima di Natale, il capo del team Ferrari Fred Vasseur ha confermato che Charles Leclerc e Carlos Sainte La nuova dea rossa di Charles Leclerc e Carlos Sainz sarà svelata al pubblico il 13 febbraio. I tempi sono stretti, ha sottolineato il francese, perché i test in Bahrain iniziano il 21 febbraio.

I team Williams e Sauber sono in anticipo. La tradizionale scuderia britannica di Grove ha solo confermato la data. Non è ancora stato rivelato cosa accadrà il 5 febbraio in occasione della presentazione della vettura aziendale di Alex Albon e Logan Sargeant.

Lo stesso giorno, anche il team Sauber, che in questa stagione gareggia ancora con il nome di Alfa Romeo Racing, calerà le coperte e, sebbene la scuderia abbia sede in Svizzera, la presentazione della C44 avverrà a Londra. Non ci sono ancora dettagli, ma il team ha annunciato uno "spettacolo incredibile". Non si sa ancora quando verranno svelate le altre sette vetture di Formula 1.

Date delle presentazioni di Formula 1

05.02. Sauber

05.02. Williams

13.02. Ferrari

Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas