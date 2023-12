Apresentações da Fórmula 1: Três datas fixas

Antes de os motores da Fórmula 1 voltarem a trabalhar no próximo ano, serão apresentados os pilotos de GP para a época de 2024. Três das dez equipas de corrida já confirmaram as suas datas para a apresentação dos veículos.

Muito antes do final da temporada em Abu Dhabi, começaram os trabalhos para os pilotos de Fórmula 1 do próximo ano e os preparativos para a temporada de 2024 estão em pleno andamento, o mais tardar, desde o último fim de semana de corridas. As equipas também são precoces quando se trata de confirmar as datas de apresentação dos carros.

Ainda antes do Natal, o chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur, confirmou A nova deusa vermelha de Charles Leclerc e Carlos Sainz será apresentada ao público a 13 de fevereiro. O calendário é apertado, sublinhou o francês, uma vez que os testes no Bahrain começam a 21 de fevereiro.

As equipas Williams e Sauber estão um pouco mais adiantadas. A tradicional equipa britânica de Grove apenas confirmou a data. O que acontecerá no dia 5 de fevereiro na apresentação do carro da empresa de Alex Albon e Logan Sargeant ainda não foi revelado.

No mesmo dia, a equipa Sauber, que ainda está a competir sob o nome Alfa Romeo Racing nesta temporada, também vai baixar as capas, e embora a equipa de corridas esteja sediada na Suíça, a apresentação do C44 terá lugar em Londres. Ainda não há detalhes, mas a equipa anunciou um "espetáculo incrível". Ainda não se sabe quando é que os outros sete carros de Fórmula 1 serão apresentados.

Datas de apresentação da Fórmula 1

05.02. Sauber

05.02. Williams

13.02. Ferrari

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas