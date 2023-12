Mauvaise prévision : Damon Hill fait marche arrière

En fait, Oscar Piastri aurait voulu, en tant que junior Alpine, se lancer dans la Formule 1 avec les Français. Mais comme ceux-ci voulaient d'abord placer le talentueux Australien dans l'équipe Williams au succès mitigé, il a signé un contrat avec McLaren. Ce contrat a provoqué de nombreuses querelles entre l'équipe d'Enstone et l'écurie traditionnelle de Woking, qui avait le dernier mot dans les litiges contractuels.

Les performances du débutant en Formule 1 et de son employeur ont donc été surveillées de près. En mars, Damon Hill, ancien pilote de GP et aujourd'hui expert en télévision, supposait encore que le pilote de Melbourne regrettait sa décision de courir dans la Papaya. Il expliquait : "Il pensait sans doute que McLaren était la meilleure option et le meilleur environnement pour lui".

"Mais Alpine a l'air bien en ce moment, même s'ils ne battent pas de records, mais ils sont apparemment plus compétitifs que McLaren. C'est pourquoi il regrette peut-être son changement", a ajouté le Britannique de 63 ans, en faisant également référence au défi difficile de Piastri de s'imposer aux côtés de Lando Norris - après tout, beaucoup considèrent le Britannique comme un futur champion du monde.

Mais Piastri s'est bien défendu, a pu faire ses preuves lors de la première année et, contrairement à Norris, a remporté une victoire au sprint du Qatar. Le plus expérimenté des deux pilotes McLaren est certes monté plus souvent sur le podium et a également réussi, avec 205 points de championnat du monde et une sixième place au classement général, à devancer le débutant qui a dû se contenter de 97 points de championnat du monde et de la neuvième place.

Piastri reçoit néanmoins de bonnes notes de Hill, qui loue rétrospectivement le jeune homme de 22 ans : "Il a été fantastique sur tous ces circuits, qui étaient nouveaux pour lui. Car c'est un grand désavantage si, contrairement à ton coéquipier, tu n'as jamais roulé sur un certain circuit".

Classement au championnat du monde (après 22 Grand Prix sur 22, y compris 6 sprints sur 6)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12