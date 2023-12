Prognosi sbagliata: Damon Hill torna a strisciare

L'ex stella del GP Damon Hill ha criticato la decisione di Oscar Piastri di entrare in Formula 1 con la McLaren a marzo. Dopo la sua stagione di debutto, l'australiano riceve ora i voti alti del campione del mondo 1996.

Da Alpine Junior, Oscar Piastri avrebbe voluto entrare in Formula 1 con la scuderia francese. Tuttavia, poiché il talentuoso australiano voleva inizialmente entrare a far parte del team Williams, che ha riscosso un discreto successo, ha rapidamente firmato un contratto con la McLaren. Ciò ha causato una forte controversia tra il team di Enstone e la tradizionale scuderia di Woking, che aveva l'ultima parola nelle controversie contrattuali.

Le prestazioni del debuttante in Formula 1 e del suo datore di lavoro sono state attentamente esaminate. L'ex pilota di GP e attuale opinionista televisivo Damon Hill ha suggerito a marzo che il pilota di Melbourne si è pentito della sua decisione di gareggiare con la Papaya. Ha spiegato: "Probabilmente pensava che la McLaren fosse l'opzione migliore e l'ambiente migliore per lui".

"Ma la Alpine sta andando bene al momento, anche se non sta battendo alcun record, ma è ovviamente più competitiva della McLaren. Ecco perché potrebbe pentirsi del suo passaggio", ha aggiunto il 63enne britannico, riferendosi anche alla difficile sfida di Piastri di gareggiare al fianco di Lando Norris - dopo tutto, molti considerano il britannico un futuro campione del mondo.

Tuttavia, Piastri ha lottato bene, ottenendo i suoi punti salienti nel suo primo anno e, a differenza di Norris, ottenendo una vittoria nella volata del Qatar. Il più esperto dei due piloti McLaren è salito più spesso sul podio e, con 205 punti e il sesto posto assoluto nella classifica del campionato, è riuscito a concludere davanti al nuovo arrivato, che si è dovuto accontentare di 97 punti e del nono posto.

Ciononostante, Piastri ha ricevuto il plauso di Hill, che ha elogiato il 22enne in retrospettiva: "Ha fatto benissimo su tutte queste piste che erano nuove per lui. Perché è un grosso svantaggio se non hai mai guidato su un certo circuito, a differenza del tuo compagno di squadra".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, inclusi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12