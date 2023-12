Prognóstico errado: Damon Hill recupera

Damon Hill, antiga estrela de GP, criticou a decisão de Oscar Piastri de entrar na Fórmula 1 com a McLaren em março. Após a sua época de estreia, o australiano recebe agora as melhores críticas do campeão do mundo de 1996.

Enquanto júnior da Alpine, Oscar Piastri queria entrar na Fórmula 1 com a equipa francesa. No entanto, como o talentoso australiano queria inicialmente juntar-se à equipa Williams, de sucesso moderado, assinou rapidamente um contrato com a McLaren. Este facto causou uma grande controvérsia entre a equipa de Enstone e a tradicional equipa de Woking, que tinha a última palavra nas disputas contratuais.

E o desempenho do estreante na Fórmula 1 e do seu empregador foi muito analisado. O antigo piloto de GP e atual comentador televisivo Damon Hill sugeriu em março que o piloto de Melbourne se arrependeu da sua decisão de competir no Papaya racer. Ele explicou: "Ele provavelmente pensou que a McLaren era a melhor opção e o melhor ambiente para ele".

"Mas a Alpine está a dar bons resultados neste momento, mesmo que não esteja a bater nenhum recorde, mas é obviamente mais competitiva do que a McLaren. É por isso que ele pode se arrepender de sua troca", acrescentou o britânico de 63 anos, referindo-se também ao difícil desafio de Piastri de competir ao lado de Lando Norris - afinal, muitos consideram o britânico um futuro campeão mundial.

No entanto, Piastri fez uma boa luta, marcando os seus pontos altos no seu primeiro ano e, ao contrário de Norris, conseguindo uma vitória no sprint do Qatar. O mais experiente dos dois pilotos da McLaren subiu mais vezes ao pódio e, com 205 pontos no campeonato e o sexto lugar na classificação geral, conseguiu terminar à frente do recém-chegado, que teve de se contentar com 97 pontos no campeonato e o nono lugar.

Apesar de tudo, Piastri é bem visto por Hill, que elogia o jovem de 22 anos em retrospetiva: "Ele teve um desempenho fantástico em todas essas pistas que eram novas para ele. Porque é uma grande desvantagem nunca ter conduzido num determinado circuito, ao contrário do seu companheiro de equipa."

Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12