Contrat Ferrari : Carlos Sainz souhaite des éclaircissements

Si Fred Vasseur a été interrogé tout au long de l'année sur les négociations contractuelles avec Charles Leclerc et Carlos Sainz, c'est en grande partie grâce au patron de l'équipe Ferrari lui-même. En effet, il a annoncé en mars que les discussions correspondantes devaient être terminées avant la fin de la saison. Mais ce n'est pas encore le cas.

La raison en est la dernière partie chaotique de la saison, a récemment expliqué Vasseur lors d'un point de presse à Maranello, en soulignant : "Les pilotes ont des contrats avec nous qui n'expirent qu'en 2024. Cela signifie qu'il nous reste encore 13 mois pour conclure les discussions. Nous sommes donc dans une situation assez confortable et nous avons encore de nombreuses semaines et mois pour le faire".

Sainz voit l'affaire d'un œil moins serein. L'Espagnol a déclaré lors d'une réunion de sponsors à Madrid : "Mon objectif est d'avoir une certitude sur l'endroit où je serai en 2025 avant le début de la saison. Bien sûr, la première chose à faire est de rester dans l'équipe Ferrari, je veux y rester encore de nombreuses années. Je suis très heureux, c'est vrai pour toutes les personnes impliquées, et l'objectif est de continuer ensemble".

Le septième du championnat du monde de cette année, qui a remporté à Singapour l'unique victoire en GP pour la Scuderia de Maranello cette année, en est convaincu : il a suffisamment travaillé pour conserver son cockpit. "Bien sûr que je veux prolonger le contrat, et je préfère le faire pour les prochaines années, pas seulement pour un ou deux ans. Mes intentions sont connues", a-t-il déclaré sans ambiguïté.

Et il se sent également apprécié par toute l'équipe, a ajouté Sainz avec fierté. "En tant que pilote, c'est le plus important. Il veut continuer, "et si les deux parties veulent se mettre d'accord, je suis sûr que nous pouvons nous mettre d'accord sur une durée qui satisfera tout le monde", a-t-il ajouté.

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Circuit international de Bahreïn, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island