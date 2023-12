Contrato com a Ferrari: Carlos Sainz quer clareza

O chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur, tem uma certeza: não há necessidade de apressar as negociações de contrato com as suas estrelas da Fórmula 1. Carlos Sainz, por outro lado, gostaria de ter uma decisão em breve.

O facto de Fred Vasseur ter sido questionado sobre as negociações de contrato com Charles Leclerc e Carlos Sainz ao longo do ano não se deve apenas ao próprio chefe de equipa da Ferrari. Ele anunciou em março que as negociações deveriam estar concluídas até ao final da época. Mas ainda não estão.

A razão para isso é a caótica última parte da temporada, explicou Vasseur recentemente em uma entrevista coletiva em Maranello, enfatizando: "Os pilotos têm contratos conosco que não expiram até 2024. Isso significa que ainda temos 13 meses para finalizar as negociações. Portanto, estamos numa posição bastante confortável e ainda temos muitas semanas e meses para o fazer".

Sainz está menos relaxado sobre o assunto. O espanhol disse numa reunião de patrocinadores em Madrid: "O meu objetivo é ter a certeza sobre onde estarei em 2025 no início da época. Claro que a primeira prioridade é permanecer na equipa Ferrari, quero estar lá por muitos mais anos. Estou muito feliz, o mesmo se aplica a todos os envolvidos, e o objetivo é continuarmos juntos".

O sétimo piloto do campeonato do mundo deste ano, que conquistou o único triunfo em GP da Scuderia de Maranello este ano em Singapura, está convencido de que fez o suficiente para manter o seu cockpit. "Claro que quero prolongar o contrato e prefiro fazê-lo para os próximos anos, não apenas por um ou dois anos. As minhas intenções são bem conhecidas", afirma inequivocamente.

E também se sente apreciado por toda a equipa, acrescentou Sainz com orgulho. "Como piloto, isso é o mais importante. Ele quer continuar, "e se ambas as partes quiserem chegar a um acordo, estou certo de que podemos chegar a um termo que agrade a todos", acrescentou.

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas