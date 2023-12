Fernando Alonso: "Este es un ambiente intenso"

Fernando Alonso ha disputado este año su 20ª temporada de Fórmula 1 y ha iniciado un nuevo capítulo en su carrera con el equipo Aston Martin que difícilmente podría haber empezado mejor. Ha terminado en el podio seis veces en los ocho primeros Grandes Premios del año.

Terminó los tres primeros domingos de carrera en tercera posición, así como la quinta cita del año en Miami. Incluso logró el segundo puesto en Mónaco y Canadá. El hecho de que estas brillantes actuaciones sean posibles en competición con estrellas de GP mucho más jóvenes se debe, entre otras cosas, a su experiencia, que le permite prestar atención a los aspectos adecuados, subraya el piloto más veterano de la Fórmula 1 actual.

"Te centras en algunos detalles e intentas que todo salga perfecto algunos fines de semana de carrera. Porque percibes la oportunidad y sabes que tienes la posibilidad de lograr algo especial. Sin embargo, no puedes hacer eso durante un periodo de tiempo más largo, sólo puedes trabajar tan intensamente durante unos días. De lo contrario, destruye tu energía", explica el español en la entrevista de fin de año con su equipo.

"Por supuesto, intento hacerlo cada fin de semana de carrera, pero a veces estás más concentrado que otros días. En Mónaco, quizás di un poco más, pero como he dicho, eso no siempre funciona. La Fórmula 1 es un ambiente intenso. También hay muchos compromisos fuera de la pista que tenemos que cumplir", dice Alonso.

"Pero mi experiencia me ayuda a mantener esto bajo control. Sé lo que es importante y lo que es menos importante", subraya el 32 veces ganador de un GP, y explica: "Cuando eres joven, cometes algunos errores. Siempre intentas hacerlo todo y estar en todas partes. Pero así no puedes rendir al máximo. Creo que ahora sé mejor que nunca lo que me agota las pilas e intento ser lo más eficiente posible".

"Nuestras vidas son muy diferentes de lunes a jueves que durante el resto de la semana. Es como ser una persona completamente distinta. Al principio de la semana, puedo relajarme y ser una persona normal de 42 años, pero de jueves a domingo, vuelvo a estar totalmente centrado en lo que estoy haciendo", añade el bicampeón, que ha subrayado en varias ocasiones que quiere pasar algunos años más en la categoría reina.

Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahrein, Circuito Internacional de Bahrein, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island