Fernando Alonso : "C'est un environnement intense".

À 42 ans, Fernando Alonso est la star de GP la plus âgée du plateau actuel de la catégorie reine. S'il peut rivaliser avec ses collègues professionnels, parfois nettement plus jeunes, c'est aussi grâce à son expérience, comme il le souligne.

Fernando Alonso a disputé cette année sa 20e saison de Formule 1 et a ouvert avec l'équipe Aston Martin un nouveau chapitre de sa carrière qui aurait difficilement pu mieux commencer. Lors des huit premiers Grands Prix de l'année, il est monté six fois sur le podium.

Il a terminé les trois premiers dimanches de course à la troisième place, tout comme la cinquième épreuve de force de l'année à Miami. À Monaco et au Canada, il a même réussi à se hisser à la deuxième place. Si ces performances brillantes sont possibles face à des stars de GP nettement plus jeunes, c'est notamment grâce à son expérience, qui lui permet de faire attention aux bons aspects, souligne le pilote le plus âgé du plateau actuel de Formule 1.

"Tu te focalises sur certains détails et tu essaies de tout faire parfaitement certains week-ends de course. Car tu sens l'opportunité et tu sais que tu as la possibilité de réaliser quelque chose de spécial. Mais cela ne peut pas se faire sur une longue période, tu ne peux travailler aussi intensément que pendant quelques jours. Sinon, cela détruit ton énergie", décrit l'Espagnol dans l'interview de fin d'année avec son équipe.

"Bien sûr, j'essaie de faire ça chaque week-end de course, mais parfois on est plus concentré que les autres jours. A Monaco, j'ai peut-être donné un peu plus, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas toujours possible. Car la Formule 1 est un environnement intense. Il y a aussi beaucoup d'obligations à respecter en dehors de la piste", décrit Alonso.

"Mais mon expérience m'aide à maîtriser cela. Je sais ce qui est important et ce qui l'est moins", souligne celui qui a remporté 32 GP et explique : "Quand on est jeune, on fait quelques erreurs. On essaie toujours de tout faire et d'être partout. Mais ce n'est pas ainsi que l'on peut atteindre les meilleures performances. Je crois que je sais maintenant mieux que jamais ce qui vide mes batteries et j'essaie d'être aussi efficace que possible".

"Du lundi au jeudi, notre vie est très différente de celle du reste de la semaine. C'est comme si on était une personne complètement différente. En début de semaine, je peux me détendre et être un homme de 42 ans normal, mais du jeudi au dimanche, je suis à nouveau pleinement concentré sur ce que je fais", ajoute le double champion, qui a déjà souligné à plusieurs reprises qu'il voulait encore accélérer quelques années dans la catégorie reine.

