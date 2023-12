Fernando Alonso: "Questo è un ambiente intenso".

Fernando Alonso ha disputato quest'anno la sua ventesima stagione di Formula 1 e ha iniziato un nuovo capitolo della sua carriera con il team Aston Martin che difficilmente avrebbe potuto iniziare meglio. È salito sul podio sei volte nei primi otto Gran Premi dell'anno.

Ha concluso le prime tre domeniche di gara al terzo posto, così come la quinta prova dell'anno a Miami. È riuscito anche a conquistare il secondo posto a Monaco e in Canada. Il fatto che queste brillanti prestazioni siano possibili in competizione con stelle del GP molto più giovani è dovuto non da ultimo alla sua esperienza, che gli permette di prestare attenzione agli aspetti giusti, sottolinea il pilota più anziano dell'attuale schieramento di Formula 1.

"Ti concentri su alcuni dettagli e cerchi di ottenere tutto perfetto in alcuni weekend di gara. Perché percepisci l'opportunità e sai di avere la possibilità di realizzare qualcosa di speciale. Tuttavia, non puoi farlo per un periodo di tempo più lungo, puoi lavorare così intensamente solo per pochi giorni. Altrimenti si distrugge l'energia", spiega lo spagnolo nell'intervista di fine anno con la sua squadra.

"Naturalmente cerco di farlo in ogni weekend di gara, ma a volte si è più concentrati di altri giorni. A Monaco forse ho dato un po' di più, ma come ho detto, non sempre funziona. La Formula 1 è un ambiente intenso. Ci sono anche molti impegni fuori dalla pista che dobbiamo rispettare", dice Alonso.

"Ma la mia esperienza mi aiuta a tenere tutto sotto controllo. So cosa è importante e cosa è meno importante", sottolinea il 32 volte vincitore di un GP e spiega: "Quando si è giovani, si commettono alcuni errori. Si cerca sempre di fare tutto e di essere ovunque. Ma così non si può dare il meglio di sé. Credo di sapere meglio che mai cosa mi scarica le batterie e cerco di essere il più efficiente possibile".

"La nostra vita è molto diversa dal lunedì al giovedì rispetto al resto della settimana. È come essere una persona completamente diversa. All'inizio della settimana posso rilassarmi ed essere un normale 42enne, ma dal giovedì alla domenica sono di nuovo completamente concentrato su quello che sto facendo", aggiunge il due volte campione, che ha sottolineato in diverse occasioni di voler trascorrere ancora qualche anno nella classe regina.

