Fernando Alonso: "Este é um ambiente intenso"

Fernando Alonso disputou este ano a sua 20ª temporada de Fórmula 1 e iniciou um novo capítulo da sua carreira com a equipa Aston Martin que dificilmente poderia ter começado melhor. Terminou no pódio seis vezes nos primeiros oito Grandes Prémios do ano.

Terminou os três primeiros domingos de corrida em terceiro lugar, bem como o quinto confronto do ano em Miami. Conseguiu ainda ficar em segundo lugar no Mónaco e no Canadá. O facto de estes desempenhos brilhantes serem possíveis em competição com estrelas de GP muito mais jovens deve-se também à sua experiência, que lhe permite prestar atenção aos aspectos certos, sublinha o piloto mais velho da atual Fórmula 1.

"Concentramo-nos em alguns pormenores e tentamos fazer tudo perfeito em alguns fins-de-semana de corrida. Porque sentimos a oportunidade e sabemos que temos a hipótese de alcançar algo especial. No entanto, não se pode fazer isso durante um longo período de tempo, só se pode trabalhar tão intensamente durante alguns dias. De outra forma, a energia é destruída", explica o espanhol na entrevista de fim de ano com a sua equipa.

"É claro que tento fazer isso em todos os fins-de-semana de corrida, mas às vezes estamos mais concentrados do que noutros dias. No Mónaco, talvez tenha dado um pouco mais, mas, como disse, isso nem sempre funciona. A Fórmula 1 é um ambiente intenso. Há também muitos compromissos fora da pista que temos de cumprir", diz Alonso.

"Mas a minha experiência ajuda-me a manter tudo sob controlo. Sei o que é importante e o que é menos importante", sublinha o 32 vezes vencedor de um GP, e explica: "Quando se é jovem, cometem-se alguns erros. Tentamos sempre fazer tudo e estar em todo o lado. Mas não se consegue dar o melhor de si dessa forma. Acho que agora sei melhor do que nunca o que me esgota as baterias e tento ser o mais eficiente possível."

"As nossas vidas são muito diferentes de segunda a quinta-feira do que durante o resto da semana. É como ser uma pessoa completamente diferente. No início da semana, posso relaxar e ser um homem normal de 42 anos, mas de quinta a domingo, estou totalmente concentrado no que estou a fazer de novo", acrescenta o bicampeão, que já sublinhou em várias ocasiões que quer passar mais alguns anos na categoria rainha.

