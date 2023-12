Yuki Tsunoda : une belle performance dans l'ombre des grands

Il est le boute-en-train de la grille de départ de la Formule 1, il est aussi le chouchou du public et cette année, il a aussi convaincu sur la piste : il s'agit de Yuki Tsunoda. Le petit Japonais de 1,59 mètre a déjà fait beaucoup rire, que ce soit par son autocritique impitoyable et ouverte ou par ses accès de colère à la radio.

Ces dernières se sont faites plus rares et Tsunoda s'est présenté comme un véritable leader lors de sa troisième année de Formule 1 au sein de l'équipe AlphaTauri. La 14e place au championnat du monde, qu'il avait déjà obtenue lors de sa saison de rookie, ne reflète pas les progrès réalisés cette année par le pilote de Kanagawa.

Le directeur d'AlphaTauri, Peter Bayer, a déclaré dans l'émission de ServusTV "Sport und Talk aus dem Hangar-7" : "Mentalement, Tsunoda s'est considérablement amélioré. Son ingénieur de course Mattia Spini le dit aussi". Et ce qui a réjoui toute l'équipe, c'est que sa superbe performance a été récompensée par les premiers tours en tête de sa carrière lors de la finale de la saison à Abu Dhabi.

L'ancien pilote de GP et aujourd'hui expert en Formule 1 Jolyon Palmer donne donc une bonne note à Tsunoda. Il est convaincu que le pilote de 23 ans est celui qui a le plus progressé cette année.

Palmer déclare à ce sujet dans sa rétrospective de la saison : "Pierre Gasly a laissé un vide en quittant AlphaTauri, mais Yuki s'est merveilleusement développé et a ressemblé pour la première fois cette année à un leader d'équipe, faisant preuve à la fois d'une bonne vitesse et d'une constance remarquable".

"Au cours d'une année turbulente, où plusieurs coéquipiers sont venus et repartis, il a été le pilier de l'équipe. Et Daniel Ricciardo a peut-être obtenu le meilleur résultat pour l'équipe au Mexique, mais Tsunoda était supérieur à la fois en qualifications et en course", explique le Britannique, avant d'ajouter : "On parle beaucoup de l'association de Daniel Ricciardo avec Red Bull Racing pour 2025. Peut-être que Tsunoda aura son mot à dire avec une nouvelle saison exceptionnelle".

Classement au championnat du monde (après 22 Grand Prix sur 22, y compris 6 sprints sur 6)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12