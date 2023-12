Yuki Tsunoda: una prestazione forte all'ombra dei grandi

È il jolly della griglia di partenza della Formula 1, nonché il beniamino del pubblico, e quest'anno ha impressionato anche in pista: stiamo parlando di Yuki Tsunoda. Il piccolo pilota giapponese di 1,59 metri ha già suscitato molte risate, sia per la sua spietata autocritica che per i suoi scoppi d'ira alla radio.

Questi ultimi sono diventati meno frequenti e Tsunoda si è presentato come un vero leader nel suo terzo anno di Formula 1 con il team AlphaTauri. Il 14° posto nel campionato mondiale, che aveva già ottenuto nella sua stagione da rookie, non riflette i progressi che il pilota di Kanagawa ha compiuto quest'anno.

L'amministratore delegato di AlphaTauri Peter Bayer ha spiegato nel programma di ServusTV "Sport und Talk aus dem Hangar-7": "Mentalmente Tsunoda è migliorato notevolmente. Lo dice anche il suo ingegnere di gara Mattia Spini". E ciò che ha fatto piacere a tutto il team: è stato premiato per la sua grande prestazione nel finale di stagione ad Abu Dhabi con i primi giri in testa della sua carriera.

Anche l'ex pilota di GP e attuale esperto di Formula 1 Jolyon Palmer ha dato a Tsunoda una buona testimonianza. È convinto che il 23enne sia il pilota che ha fatto i maggiori progressi quest'anno.

Palmer afferma nella sua recensione della stagione: "La partenza di Pierre Gasly da AlphaTauri ha lasciato un vuoto, ma Yuki si è sviluppato meravigliosamente ed è sembrato un leader della squadra per la prima volta quest'anno, mostrando sia una buona velocità che una notevole costanza."

"In un anno turbolento in cui diversi compagni di squadra sono andati e venuti, lui è stato il pilastro della squadra. Daniel Ricciardo avrà anche ottenuto il miglior risultato per la squadra in Messico, ma Tsunoda è stato superiore sia in qualifica che in gara", spiega il britannico, aggiungendo: "Si parla molto del legame di Daniel Ricciardo con la Red Bull Racing per il 2025. Forse Tsunoda potrà dire la sua con un'altra stagione eccezionale".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12