Yuki Tsunoda: um desempenho forte na sombra dos grandes nomes

É o brincalhão da grelha de partida da Fórmula 1 e também o favorito do público, e este ano também impressionou na pista: estamos a falar de Yuki Tsunoda. O pequeno piloto japonês de 1,59 metros já provocou muitas gargalhadas - seja através da sua autocrítica impiedosamente aberta ou das suas explosões de raiva na rádio.

Estas últimas tornaram-se menos frequentes e Tsunoda apresentou-se como um verdadeiro líder no seu terceiro ano de Fórmula 1 com a equipa AlphaTauri. O 14º lugar no campeonato do mundo, que já tinha alcançado na sua época de estreia, não reflecte os progressos que o piloto de Kanagawa fez este ano.

Peter Bayer, Diretor Geral da AlphaTauri, explicou no programa da ServusTV "Sport und Talk aus dem Hangar-7": "Mentalmente, Tsunoda melhorou consideravelmente. O seu engenheiro de corrida Mattia Spini também o diz". E o que agradou a toda a equipa: foi recompensado pelo seu excelente desempenho no final da época em Abu Dhabi com as primeiras voltas de liderança da sua carreira.

O antigo piloto de GP e atual especialista em Fórmula 1, Jolyon Palmer, também dá um bom testemunho a Tsunoda. Ele está convencido de que o jovem de 23 anos é o piloto do pelotão que mais progrediu este ano.

Palmer diz na sua análise da temporada: "A saída de Pierre Gasly da AlphaTauri deixou uma lacuna, mas Yuki desenvolveu-se maravilhosamente e pareceu um líder de equipa pela primeira vez este ano, mostrando uma boa velocidade e uma consistência notável."

"Num ano turbulento em que vários companheiros de equipa entraram e saíram, ele foi o pilar da equipa. E Daniel Ricciardo pode ter conseguido o melhor resultado para a equipa no México, mas Tsunoda foi superior tanto na qualificação como nas corridas", explica o britânico, acrescentando: "Fala-se muito da ligação de Daniel Ricciardo à Red Bull Racing para 2025. Talvez Tsunoda possa ter uma palavra a dizer sobre isso com mais uma época extraordinária".

Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 6 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12