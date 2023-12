Mick Schumacher: ¿Demasiado bueno para la Fórmula 1?

Desde que dejó la escudería Haas, Mick Schumacher ha trabajado principalmente alejado de los focos. Como reserva de Mercedes, el tranquilo piloto de carreras con el famoso nombre trabaja principalmente en el simulador, donde ayuda a los ingenieros y a los pilotos titulares a tomar las decisiones correctas a la hora de seleccionar la puesta a punto del vehículo para que Lewis Hamilton y George Russell puedan brillar en los fines de semana de carrera.

Los dos pilotos titulares de la escudería de la estrella de tres puntas alaban el trabajo del joven alemán. Mick está desempeñando su papel en el éxito, explica el siete veces campeón del mundo, y el jefe del equipo, Toto Wolff, tampoco tiene más que elogios para el piloto de 24 años, en contraste con su época de piloto titular, cuando el jefe del equipo Haas, Günther Steiner, criticaba abiertamente los costosos errores cometidos por Schumacher en el inferior bólido estadounidense.

También hay críticas de aficionados y expertos en GP. No es raro que se acuse a Mick de ser demasiado simpático para el tanque de tiburones que es la Fórmula 1. Marc Hujer, 43 veces competidor de GP, habló con el reportero de "Spiegel" sobre este tema. Afirma: "Yo ya controlo lo amable que soy con alguien. Si alguien me da una razón para no ser amable, no soy un gilipollas".

"Pero tampoco soy gilipollas si no me parece apropiado serlo", añade el alemán. Y aclara: "Por supuesto, soy completamente diferente en la pista. Allí suelo reaccionar de forma muy agresiva".

Sin embargo, Schumacher asegura que no busca llamar la atención. "No tengo ningún problema en estar en segunda fila mientras pueda hacer lo que me gusta". Esto también es evidente en su contacto con los aficionados a la Fórmula 1.

"Creo que mucha gente me ve y no está segura de si soy yo. Pero al final, se dicen a sí mismos que definitivamente no es él y siguen adelante. Pero también suelo apartar la mirada cuando la gente me mira", revela. Los que le reconocen se sorprenden de su estatura. "La mayoría me dice: 'Creía que eras más alto'. Casi siempre oigo esa frase", afirma.

Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island