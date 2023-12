Mick Schumacher : trop gentil pour la Formule 1 ?

Depuis son départ de l'équipe Haas, Mick Schumacher travaille principalement loin des grands projecteurs. En tant que réserviste de Mercedes, le pilote de course au nom célèbre travaille principalement dans le simulateur, où il aide les ingénieurs et les pilotes titulaires à prendre les bonnes décisions lors du choix des réglages de la voiture, afin que Lewis Hamilton et George Russell puissent briller lors des week-ends de course.

Les deux pilotes habituels de l'équipe d'usine à l'étoile félicitent le jeune Allemand pour son travail. Mick apporte sa contribution au succès, a déclaré le septuple champion du monde, et le chef d'équipe Toto Wolff ne tarit pas d'éloges pour le jeune homme de 24 ans, contrairement à l'époque où il était pilote titulaire, car le chef d'équipe de Haas, Günther Steiner, a ouvertement critiqué les erreurs coûteuses commises par Schumacher dans la voiture de course américaine inférieure.

Les critiques proviennent également des rangs des fans et des experts en GP. Il n'est pas rare que l'on reproche à Mick d'être trop gentil pour le bassin de requins qu'est la Formule 1. Dans un entretien avec le journaliste du "Spiegel" Marc Hujer, le 43 fois participant à un GP s'exprime à ce sujet. Il affirme : "J'ai déjà le contrôle de la gentillesse que je peux avoir avec quelqu'un. Si quelqu'un me donne une raison de ne pas être gentil, je ne suis pas extranet".

"Mais je ne suis pas non plus un connard si cela ne me semble pas approprié d'être un connard", ajoute l'Allemand. Et il précise : "Sur le circuit, je suis évidemment très différent. J'y réagis généralement de manière très agressive".

Mais Schumacher affirme qu'il ne cherche pas à attirer l'attention. "Cela ne me pose aucun problème d'être sur la deuxième ligne, tant que je peux faire ce que j'aime". Cela se voit aussi au contact des fans de Formule 1.

"Je pense que beaucoup de gens me voient et ne sont pas sûrs que ce soit moi. Mais au final, ils se disent que ce n'est certainement pas lui et continuent à courir. Mais la plupart du temps, je détourne aussi le regard quand les gens me regardent", révèle-t-il. Ceux qui le reconnaissent s'étonnent de sa stature. "La plupart me disent alors : 'Je pensais que tu étais plus grand'. J'entends presque toujours cette phrase", raconte-t-il.

