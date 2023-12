Mick Schumacher: troppo gentile per la Formula 1?

Da quando ha lasciato il team Haas, Mick Schumacher ha lavorato principalmente lontano dai riflettori. Come riserva della Mercedes, il tranquillo pilota dal nome famoso è attivo soprattutto al simulatore, dove aiuta gli ingegneri e i piloti abituali a prendere le decisioni giuste quando si tratta di scegliere l'assetto del veicolo, in modo che Lewis Hamilton e George Russell possano brillare nei fine settimana di gara.

Entrambi i piloti abituali del team Works con la Stella a tre punte lodano il giovane tedesco per il suo lavoro. Mick sta facendo la sua parte nel successo, ha spiegato il sette volte campione del mondo, e anche il boss del team Toto Wolff non ha altro che elogi per il ventiquattrenne, a differenza del periodo in cui era pilota titolare, quando il boss del team Haas Günther Steiner criticava apertamente i costosi errori commessi da Schumacher con l'inferiore monoposto statunitense.

Ci sono anche critiche da parte dei tifosi e degli esperti di GP. Non è raro che Mick venga accusato di essere troppo gentile per quella vasca di squali che è la Formula 1. Marc Hujer, 43 volte concorrente di GP, ne ha parlato con il giornalista dello "Spiegel". Afferma: "Ho già il controllo su quanto sono gentile con qualcuno. Se qualcuno mi dà un motivo per non essere gentile, non sono uno stronzo".

"Ma non sono nemmeno uno stronzo se non mi sembra opportuno esserlo", aggiunge il tedesco. E chiarisce: "Naturalmente, in pista sono completamente diverso. Di solito reagisco in modo molto aggressivo".

Tuttavia, Schumacher afferma di non cercare l'attenzione. "Non ho problemi a stare in seconda fila, purché possa fare quello che mi piace". Questo è evidente anche nel suo contatto con i fan della Formula 1. "Penso che molte persone vedano la Formula 1 come un'opportunità.

"Penso che molte persone mi vedano e non siano sicure che sia io. Ma alla fine si dicono che non è sicuramente lui e passano oltre. Ma di solito distolgo anche lo sguardo quando la gente mi guarda", rivela. Chi lo riconosce è sorpreso dalla sua statura. "La maggior parte di loro mi dice: 'Pensavo fossi più alto'. È una frase che sento quasi sempre", racconta.

Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas