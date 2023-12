Mick Schumacher: Demasiado simpático para a Fórmula 1?

Todos os fãs de automobilismo sabem agora que Mick Schumacher não precisa de ser o centro das atenções em todo o lado. Muitos acreditam que o filho do sete vezes campeão do mundo é demasiado simpático. Ele próprio o diz.

Desde que deixou a equipa Haas, Mick Schumacher tem trabalhado principalmente longe das luzes da ribalta. Como reserva da Mercedes, o silencioso piloto de corridas com o famoso nome está principalmente ativo no simulador, onde ajuda os engenheiros e os pilotos regulares a tomar as decisões certas ao selecionar a configuração do veículo para que Lewis Hamilton e George Russell possam brilhar nos fins-de-semana de corrida.

Ambos os pilotos regulares da equipa de trabalho com a estrela de três pontas elogiam o jovem alemão pelo seu trabalho. Mick está a desempenhar o seu papel no sucesso, explicou o sete vezes campeão do mundo, e o chefe de equipa Toto Wolff também só tem elogios para o jovem de 24 anos, em contraste com o seu tempo como piloto regular, quando o chefe de equipa da Haas, Günther Steiner, criticou abertamente os erros dispendiosos cometidos por Schumacher no inferior carro de corrida americano.

Há também críticas dos fãs e dos especialistas em GP. Não é raro que Mick seja acusado de ser demasiado simpático para o tanque de tubarões que é a Fórmula 1. Marc Hujer, 43 vezes piloto de GP, falou com o repórter do "Spiegel" sobre este assunto. Ele afirma: "Eu já tenho controlo sobre o quão simpático sou para alguém. Se alguém me dá uma razão para não ser simpático, não sou um idiota".

"Mas também não sou um parvalhão se não me parecer apropriado ser um parvalhão", acrescenta o alemão. E esclarece: "Claro que sou completamente diferente na pista de corridas. Normalmente, reajo de forma muito agressiva".

No entanto, Schumacher diz que não procura a atenção. "Não tenho qualquer problema em estar na segunda fila, desde que possa fazer o que me apetece". Isto também é evidente no seu contacto com os fãs da Fórmula 1.

"Acho que muita gente me vê e não tem a certeza se sou eu. Mas, no final, acabam por dizer a si próprias que não é ele e seguem em frente. Mas também costumo desviar o olhar quando as pessoas olham para mim", revela. Aqueles que o reconhecem ficam surpreendidos com a sua estatura. "A maioria diz-me: 'Pensei que fosses mais alto'. Estou quase sempre a ouvir essa frase", diz.

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas