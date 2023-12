Toto Wolff à propos de Mick Schumacher : comment se passe le retour en GP

Trop d'accidents, trop peu de courses dans les points : fin 2022, il n'y avait plus de place pour Mick Schumacher dans l'écurie américaine du fabricant de machines-outils Gene Haas, le fils de la légende de la course automobile Michael Schumacher a été remplacé par Nico Hülkenberg.

Le chef de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, a agi rapidement et a engagé Mick comme pilote d'essai et de réserve. L'été dernier, Wolff s'enthousiasmait : "Mick est un type fabuleux. Non seulement je pense qu'il est un bon pilote de course, mais Mick incarne aussi les bonnes valeurs".

Selon Wolff, Schumacher a joué un rôle essentiel dans les progrès imposants réalisés par Mercedes durant la saison GP 2023 : "Mick a contribué de manière décisive à améliorer les performances de la voiture en travaillant toute la nuit dans le simulateur, du vendredi au samedi. Cela a fait une réelle différence sur la piste".

Mais déjà à l'époque, Wolff, interrogé sur un cockpit de GP pour Mick lors de la saison 2024, flairait : "Les portes se ferment partout - ce qui est dommage, car de mon point de vue, Mick mérite d'être au départ de la Formule 1. Mais peut-être que le moment n'est tout simplement pas opportun".

En effet, après la finale du championnat du monde d'Abu Dhabi en 2023, il était clair que les pilotes de Formule 1 de 2024 seraient les mêmes que ceux de 2023. Logan Sargeant chez Williams a été le dernier des 20 pilotes à obtenir un nouveau contrat.



Mick Schumacher s'est installé dans une voiture de sport Alpine et a convaincu le chef d'équipe de transition Bruno Famin. Dans le paddock de l'Autódromo Hermanos Rodríguez, le Français a déclaré : "Nous sommes extrêmement satisfaits de la performance de Mick. Sa vitesse était bonne et il s'est rapidement intégré à l'équipe. Je pense que lui-même était assez content".



Le 25 novembre, la décision était prise : Mick Schumacher courra pour Alpine dans le championnat du monde d'endurance, mais le pilote de 24 ans conservera son rôle de réserviste Mercedes.



Toto Wolff voit l'engagement d'Alpine comme une chance. Dans une rétrospective de la saison GP 2023, l'Autrichien de 51 ans déclare : "Pilote d'usine d'un constructeur dans un championnat du monde, c'est une opportunité pour Mick. Il gardera l'acuité nécessaire pour la course. Je suis convaincu qu'il fera un travail impeccable - et cela peut lui ouvrir la voie du retour en Formule 1".