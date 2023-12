Toto Wolff su Mick Schumacher: ecco come funziona il ritorno di un GP

Troppi incidenti, pochi piazzamenti a punti: alla fine del 2022 non c'era più spazio per Mick Schumacher nella scuderia statunitense del costruttore di macchine utensili Gene Haas e il figlio della leggenda delle corse Michael Schumacher è stato sostituito da Nico Hülkenberg.

Il capo del team Mercedes Toto Wolff ha agito rapidamente e ha ingaggiato Mick come pilota di prova e di riserva. La scorsa estate, Wolff ha dichiarato: "Mick è un ragazzo meraviglioso. Non solo penso che sia un buon pilota da corsa, ma Mick incarna anche i giusti valori".

Secondo Wolff, Schumacher ha svolto un ruolo significativo nei progressi impressionanti della Mercedes durante la stagione del GP 2023: "Il lavoro notturno di Mick al simulatore dal venerdì al sabato è stato fondamentale per contribuire a migliorare le prestazioni della vettura. Questo ha fatto davvero la differenza in pista".

Ma anche in questo caso, alla domanda su un abitacolo da GP per Mick nella stagione 2024, Wolff ha percepito: "Le porte si stanno chiudendo dappertutto - ed è un peccato, perché a mio parere Mick merita di essere sulla griglia di partenza in Formula 1. Ma forse il momento è solo sfavorevole".

Dopo la finale del Campionato del Mondo 2023 ad Abu Dhabi, era chiaro che i piloti di Formula 1 del 2024 sarebbero stati gli stessi del 2023. Logan Sargeant della Williams è stato l'ultimo dei 20 piloti a ricevere un nuovo contratto.



Mick Schumacher si è seduto su un'auto sportiva Alpine e ha convinto il capo squadra di transizione Bruno Famin. Nel paddock dell'Autódromo Hermanos Rodríguez, il francese ha dichiarato: "Siamo estremamente soddisfatti della prestazione di Mick. La sua velocità era giusta e si è integrato rapidamente nella squadra. Credo che anche lui fosse molto soddisfatto".



Il 25 novembre è stato chiarito che Mick Schumacher avrebbe guidato per l'Alpine nel Campionato Mondiale Endurance, ma il 24enne avrebbe mantenuto il suo ruolo di pilota di riserva della Mercedes.



Toto Wolff vede l'impegno di Alpine come un'opportunità. In un bilancio della stagione 2023 del GP, il 51enne austriaco afferma: "Essere un pilota ufficiale per un costruttore in un campionato mondiale è un'opportunità per Mick. Manterrà la necessaria acutezza nelle corse. Sono convinto che farà un lavoro impeccabile, che potrà spianargli la strada verso la Formula 1".