Toto Wolff sobre Mick Schumacher: É assim que funciona o regresso de um GP

No outono de 2022, ficou claro: não há prorrogação de contrato para Mick Schumacher na Haas. Toto Wolff trouxe o jovem alemão para a Mercedes - e ainda acredita firmemente no regresso de Mick ao GP.

Demasiados acidentes, poucos pontos conquistados: no final de 2022, Mick Schumacher deixou de ter lugar na equipa americana do fabricante de máquinas-ferramentas Gene Haas e o filho da lenda do automobilismo Michael Schumacher foi substituído por Nico Hülkenberg.

O chefe da equipa Mercedes, Toto Wolff, agiu rapidamente e contratou Mick como piloto de testes e de reserva. No verão passado, Wolff entusiasmou-se: "O Mick é um tipo maravilhoso. Não só acho que ele é um bom piloto de corridas, mas Mick também incorpora os valores certos".

De acordo com Wolff, Schumacher desempenhou um papel significativo no impressionante progresso da Mercedes durante a temporada do GP de 2023: "O trabalho noturno do Mick no simulador de sexta-feira para sábado foi crucial para ajudar a melhorar o desempenho do carro. Isso fez uma diferença real na pista".

Mas, mesmo assim, quando questionado sobre um cockpit de GP para Mick na época de 2024, Wolff pressentiu: "As portas estão a fechar-se em todo o lado - o que é uma pena, porque, na minha opinião, o Mick merece estar na grelha de partida da Fórmula 1. Mas talvez o momento seja apenas desfavorável".

Após o final do Campeonato do Mundo de 2023 em Abu Dhabi, ficou claro que os pilotos de Fórmula 1 em 2024 seriam os mesmos de 2023. Logan Sargeant, da Williams, foi o último dos 20 pilotos a receber um novo contrato.



Mick Schumacher sentou-se num carro desportivo Alpine e convenceu o chefe de equipa de transição Bruno Famin. No paddock do Autódromo Hermanos Rodríguez, o francês declarou: "Estamos extremamente satisfeitos com o desempenho de Mick. A sua velocidade era boa e ele integrou-se rapidamente na equipa. Penso que ele próprio também ficou muito satisfeito".



Em 25 de novembro, ficou claro que Mick Schumacher iria pilotar para a Alpine no Campeonato Mundial de Resistência, mas o jovem de 24 anos manteria o seu papel como piloto de reserva da Mercedes.



Toto Wolff vê o compromisso da Alpine como uma oportunidade. Numa análise da época do GP de 2023, o austríaco de 51 anos afirma: "Ser piloto de trabalho de um construtor num campeonato mundial é uma oportunidade para o Mick. Ele manterá a acuidade necessária para as corridas. Estou convencido de que ele fará um trabalho impecável - e isso pode abrir seu caminho de volta à Fórmula 1".