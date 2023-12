Verstappen, Alonso y compañía sobre sus dorsales para 2024

Es una pregunta que surge una y otra vez: desde principios de 2014, los pilotos de Fórmula 1 corren con un número de su elección como dorsal, pero ¿por qué eligieron ese número en concreto?

Respuesta: la elección del número inicial por parte de los pilotos de Fórmula 1 es una mezcla de recuerdos, ilusiones y soluciones improvisadas, como demuestra nuestra lista de los 20 pilotos de Fórmula 1 para 2024.

1: Max Verstappen

Durante años, el 1 del campeón del mundo quedó huérfano en la categoría reina porque Lewis Hamilton prefería conducir con el 44. Max Verstappen lo recuperó a principios de 2022: "Me dije: ¿cuántas veces tiene un piloto de GP la oportunidad de conducir con el 1 del campeón? Así que no quería perdérmelo. Pronto podré volver con mi 33, con el que solía correr".

2: Logan Sargeant

El piloto de Williams dice: "En realidad quería el 3, pero está cogido". Porque lo tiene Daniel Ricciardo. Logan continúa: "Conduje el 2 en la Fórmula Renault y tuve una temporada bastante buena con él."

3: Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo llegó al 3 por dos razones: "Fue mi primer número en el karting", dice el australiano, "y siempre me gustó la estrella de la NASCAR Dale Earnhardt, que también condujo con el 3." En 2021, Daniel incluso pudo conducir un Chevy Monte Carlo de 1984 de la leyenda de los stock cars Earnhardt. Con el número 3 compartido.



4: Lando Norris

El inglés dice que el 4 le atrajo visualmente para jugar con él en las redes sociales como #L4ndo. "Por lo demás, no hay realmente una historia detrás".



10: Pierre Gasly

El francés de la ciudad GP de Rouen conduce con el número 10 porque ganó la Fórmula Renault Eurocup de dos litros con este número en 2013.



11: Sergio Pérez

El kart de Sergio Pérez también llevó en su día el número que ahora luce en su monoplaza de Fórmula 1, el 11, "y me gusta tanto este número que incluso lo puse en mi dirección de correo electrónico durante un tiempo", dice el mexicano.



14 Fernando Alonso

El bicampeón de Fórmula 1 afirma: "Si ganas el título del Campeonato del Mundo de Karting un 14 de julio a la edad de 14 años y el kart lleva el 14, entonces no tienes que buscar mucho para encontrar un número de la suerte."



16: Charles Leclerc

El monegasco dice: "En realidad quería el 7, pero en ese momento estaba ocupado por Kimi Räikkönen. También me habría gustado el 10, pero Pierre Gasly se me adelantó. Al final elegí el 16 porque nací un 16 y no se me ocurrió nada mejor. También me gusta el simbolismo: 1 y 6 hacen 7, que es mi número favorito".



18: Lance Stroll

Lance Stroll no conduce con el número 18 porque debutara en GP con 18 años. Es porque triunfó con este número en la Fórmula 4 italiana y en la Fórmula Toyota neozelandesa.



20: Kevin Magnussen

El danés dice de su número inicial: "Gané el título en la Fórmula Renault 3.5 con el número 20, así que pensé que sería un buen augurio para la Fórmula 1".



22: Yuki Tsunoda

Yuki compite en la Fórmula 1 con el 22: "Corrí con el 11 en karting, pero en Fórmula 1 lo lleva Sergio Pérez. Así que dije: dos veces mi número favorito, eso encaja, y así es como acabé con el 22. Además, Jenson Button solía conducir con el 22, un piloto al que admiraba mucho cuando se proclamó Campeón del Mundo de Fórmula 1 en 2009. Takuma Sato también solía correr con el número 22 en la categoría reina. Todo tiene sentido".



23: Alexander Albon

El piloto británico-tailandés correrá con el 23 por la estrella del motociclismo Valentino Rossi. El londinense afirma: "Siempre he sido un gran admirador de Rossi y de su número 46, pero nadie puede reemplazar completamente al Doctor, así que pensé para mí mismo: me las arreglaré con la mitad".



24: Guanyu Zhou

A principios de 2022, Zhou optó por el número 24, que habíamos visto por última vez en la Fórmula 1 en Brasil en 2012, por aquel entonces en el Marussia del alemán Timo Glock. El motivo del 24 de Zhou es triste: representa a la estrella del baloncesto Kobe Bryant, fallecido en un accidente de helicóptero en 2020. Zhou dice del legendario jugador de Los Ángeles Lakers que lleva el número 24 en su camiseta: "Kobe Bryant fue una gran inspiración para mí cuando me interesaba más el baloncesto que el automovilismo. Además, 24 es cuatro veces seis, y el seis es un número de la suerte en mi país".



27: Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg piensa: "El 27 es simplemente un número guay". Y resulta de sumar su cumpleaños (el 19) a su mes de nacimiento (agosto, es decir, el 8). Los aficionados a la Fórmula 1 asocian el número 27 al inolvidable Gilles Villeneuve o al virtuoso del volante francés Jean Alesi. Ah, sí, y campeones como Senna, Prost, Mansell y Jones también condujeron con el 27 ...



31: Esteban Ocon

El francés dice: "Elegí el 31 porque pude ganar mi primer título de karting en Francia con este número".



44: Lewis Hamilton

Lewis Hamilton ganó la categoría junior del Campeonato Británico de Karting en 1995 con el 44. "El 44 siempre me ha traído suerte desde entonces", dice el inglés. "Es más, el Vauxhall Cavalier rojo de mi padre tenía una matrícula F44. Así que originalmente fue idea suya y el 44 se convirtió en un número de la suerte para nosotros".



55: Carlos Sainz

El madrileño dice: "En realidad quería el 5 porque siempre he tenido mucho éxito con este número. Pero Sebastian Vettel condujo con el 5, así que me decidí por el 55".



63: George Russell

El 63 viene de sus días en el karting. También lo utiliza en su dirección de Twitter: @GeorgeRussell63



77: Valtteri Bottas

Valtteri Bottas pensó que era genial que el 77 encajara tan bien con su nombre y que pudiera escribir Val77eri y Bo77as de esta manera.



81: Oscar Piastri

El joven australiano también conduce con su número por motivos sentimentales: el de Melbourne compitió en karting, en la Fórmula 4 británica y también en la Fórmula Renault con el número 81.