Verstappen, Alonso & Co. à propos de leurs numéros de course 2024

C'est une question qui revient souvent : depuis le début de l'année 2014, les pilotes de Formule 1 partent avec un numéro qu'ils ont choisi comme numéro de départ, mais pour quelles raisons ont-ils choisi ce numéro bien précis ?

Réponse : pour les pilotes de Formule 1, le choix du numéro de départ est un mélange de souvenirs, de désirs et de solutions de secours, comme le montre notre liste des 20 pilotes de Formule 1 pour 2024.

1 : Max Verstappen

Pendant des années, le 1 du champion du monde était orphelin dans la catégorie reine, Lewis Hamilton préférant rouler avec le 44. Max Verstappen l'a ramenée début 2022 : "Je me suis dit - combien de fois un pilote de GP a la possibilité de rouler avec le 1 du champion ? Je ne voulais donc pas me priver de cela. Je pourrai revenir bien assez tôt à la 33 avec laquelle je courais auparavant".

2 : Logan Sargeant

Le pilote Williams dit : "En fait, je voulais la 3, mais elle est prise". Car c'est Daniel Ricciardo qui l'a. Logan poursuit : "J'ai couru avec la 2 en Formule Renault et j'ai fait une assez bonne saison avec".

3 : Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo est venu au 3 pour deux raisons : "C'était mon premier numéro en karting", explique l'Australien, "en plus, j'ai toujours adoré la star du NASCAR Dale Earnhardt, et il courait aussi avec le 3". En 2021, Daniel a même pu conduire une Chevy Monte Carlo 1984 de la légende du StockCar Earnhardt. Avec le numéro 3 commun.



4 : Lando Norris

L'Anglais dit que le 4 l'a attiré visuellement pour jouer avec sur les réseaux sociaux, en tant que #L4ndo. "Sinon, il n'y a pas vraiment d'histoire à ce sujet".



10 : Pierre Gasly

Le Français de Rouen, ville de GP, roule avec le 10, car c'est avec ce numéro qu'il a remporté l'Eurocoupe Formule Renault deux litres en 2013.



11 : Sergio Pérez

Le kart de Sergio Pérez portait lui aussi le numéro qu'il porte aujourd'hui sur sa Formule 1, le 11, "et j'aime tellement ce chiffre que je l'ai même mentionné pendant un moment dans mon adresse e-mail", raconte le Mexicain.



14 Fernando Alonso

Le double champion de Formule 1 déclare : "Si tu remportes le titre de champion du monde de karting un 14 juillet à l'âge de 14 ans et qu'il y a le 14 sur le kart, tu n'as plus besoin de chercher longtemps un chiffre porte-bonheur".



16 : Charles Leclerc

Le Monégasque explique : "En fait, je voulais le 7, mais il était occupé à l'époque par Kimi Räikkönen. Le 10 m'aurait aussi plu, mais Pierre Gasly m'a devancé. Finalement, j'ai choisi le 16 parce que je suis né un 16 et que je n'ai rien trouvé de mieux. De plus, j'aime le symbolisme - 1 et 6, ce qui donne le 7, donc mon chiffre préféré".



18 : Lance Stroll

Lance Stroll ne court pas avec le 18 parce qu'il a fait ses débuts en GP à 18 ans. Mais parce qu'il a couru avec succès avec ce numéro en Formule 4 italienne et en Formule Toyota néo-zélandaise.



20 : Kevin Magnussen

Le Danois dit de son numéro de départ : "Avec le 20, j'ai pu conquérir le titre en Formule Renault 3.5, alors j'ai pensé que c'était de bon augure pour la Formule 1".



22 : Yuki Tsunoda

Yuki se présente en Formule 1 avec le 22 : "J'ai couru en karting avec le 11, mais il est pris en Formule 1, par Sergio Pérez. J'ai donc dit : deux fois mon numéro préféré, cela me convient, et c'est ainsi que j'ai obtenu le 22. De plus, Jenson Button, un pilote que j'ai beaucoup admiré lorsqu'il est devenu champion du monde de Formule 1 en 2009, courait autrefois avec le 22. De plus, Takuma Sato a déjà couru dans la catégorie reine avec le numéro 22. Tout cela est cohérent".



23 : Alexander Albon

Le Thaï-Britannique se présente avec le numéro 23 à cause de la star de la moto Valentino Rossi. Le Londonien déclare : "J'ai toujours été un grand fan de Rossi et de son numéro 46, mais personne ne peut remplacer le docteur à part entière, alors je me suis dit - je vais faire la moitié".



24 : Guanyu Zhou

Zhou a opté début 2022 pour le numéro 24, que nous avions vu auparavant pour la dernière fois en Formule 1 au Brésil en 2012 - à l'époque sur la course Marussia de l'Allemand Timo Glock. La raison pour laquelle Zhou a choisi le 24 est triste : il représente la star du basket-ball Kobe Bryant, décédée en 2020 dans un accident d'hélicoptère. Zhou dit du légendaire joueur des Los Angeles Lakers portant le numéro 24 sur son maillot : "Kobe Bryant a été une grande source d'inspiration pour moi lorsque je m'intéressais davantage au basket-ball qu'au sport automobile. De plus, 24 est quatre fois six, et le six est un chiffre porte-bonheur dans mon pays".



27 : Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg pense que "le 27 est tout simplement un chiffre cool". Et il s'obtient en additionnant son jour de naissance (le 19) et son mois de naissance (août, soit le 8). Les fans de Formule 1 associent le 27 à l'inoubliable Gilles Villeneuve ou au virtuose français du volant Jean Alesi. Ah oui, et des champions comme Senna, Prost, Mansell et Jones ont aussi roulé avec le 27 ...



31 : Esteban Ocon

Le Français déclare : "J'ai choisi le 31 parce que c'est avec ce numéro que j'ai remporté mon premier titre en karting en France".



44 : Lewis Hamilton

C'est avec le 44 que Lewis Hamilton a remporté la catégorie junior du championnat britannique de karting en 1995. "Depuis, le 44 m'a toujours porté chance", explique l'Anglais. "De plus, la Vauxhall Cavalier rouge de mon père portait une plaque d'immatriculation avec F44. C'était donc son idée à l'origine et le 44 est devenu le chiffre porte-bonheur pour nous".



55 : Carlos Sainz

Le Madrilène explique : "En fait, je voulais le 5 parce que j'ai toujours eu beaucoup de succès avec ce numéro. Mais Sebastian Vettel roulait avec le 5, alors j'ai opté pour le 55".



63 : George Russell

Le 63 remonte à l'époque du karting. Il l'utilise également dans son adresse Twitter : @GeorgeRussell63



77 : Valtteri Bottas

Valtteri Bottas a trouvé cool que le 77 aille si bien avec son nom et qu'il puisse s'écrire Val77eri et Bo77as de cette manière.



81 : Oscar Piastri

Le jeune Australien court lui aussi avec son numéro pour des raisons sentimentales : c'est avec le 81 que le Melbournien a concouru en karting, en Formule 4 britannique et aussi en Formule Renault.