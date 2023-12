Verstappen, Alonso & Co. sui loro numeri di partenza per il 2024

È una domanda che si ripropone continuamente: dall'inizio del 2014, i piloti di Formula 1 corrono con un numero a loro scelta come numero di partenza, ma perché hanno scelto proprio questo numero?

Risposta: La scelta del numero di partenza dei piloti di Formula 1 è un misto di ricordi, velleità e soluzioni di fortuna, come dimostra il nostro elenco dei 20 piloti di Formula 1 per il 2024.

1: Max Verstappen

Per anni l'1 del campione del mondo è rimasto orfano nella classe regina perché Lewis Hamilton preferiva guidare con il 44. Max Verstappen lo ha riportato in auge. Max Verstappen l'ha riportata in auge all'inizio del 2022: "Mi sono detto: quanto spesso un pilota di GP ha l'opportunità di guidare con la 1 del campione? Quindi non volevo perdere l'occasione. Presto potrò tornare alla mia 33, con cui correvo".

2: Logan Sargeant

Il pilota della Williams dice: "In realtà volevo la 3, ma è stata presa". Perché ce l'ha Daniel Ricciardo. Logan continua: "Ho guidato la 2 in Formula Renault e ho disputato una buona stagione".

3: Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo è arrivato al 3 per due motivi: "È stato il mio primo numero nel karting", dice l'australiano, "e ho sempre amato la star della NASCAR Dale Earnhardt, che ha guidato anche lui con il 3". Nel 2021, Daniel ha persino avuto il permesso di guidare una Chevy Monte Carlo del 1984 della leggenda delle stock car Earnhardt. Con il numero 3 in comune.



4: Lando Norris

L'inglese dice che il 4 gli piaceva visivamente per giocarci sui social media come #L4ndo. "Per il resto, non c'è una vera e propria storia dietro".



10: Pierre Gasly

Il francese della città del GP di Rouen guida con il numero 10 perché con questo numero ha vinto la Formula Renault Eurocup da due litri nel 2013.



11: Sergio Pérez

Anche il kart di Sergio Pérez una volta portava il numero che ora indossa sulla sua auto di Formula 1, l'11, "e mi piace così tanto questo numero che per un po' di tempo l'ho anche inserito nel mio indirizzo e-mail", dice il messicano.



14 Fernando Alonso

Il due volte campione di Formula 1 afferma: "Se vinci il titolo di campione del mondo di karting il 14 luglio all'età di 14 anni e sul kart c'è il 14, allora non devi cercare lontano per trovare un numero fortunato".



16: Charles Leclerc

Il monegasco dice: "In realtà volevo il 7, ma all'epoca era stato preso da Kimi Räikkönen. Mi sarebbe piaciuto anche il 10, ma Pierre Gasly mi ha battuto. Alla fine ho scelto il 16 perché sono nato il 16 e non mi veniva in mente niente di meglio. Mi piace anche il simbolismo: 1 e 6 fanno 7, che è il mio numero preferito".



18: Lance Stroll

Lance Stroll non guida con il numero 18 perché ha debuttato nel GP a 18 anni. È perché ha avuto successo con questo numero nella Formula 4 italiana e nella Formula Toyota neozelandese.



20: Kevin Magnussen

Il danese dice del suo numero di partenza: "Ho vinto il titolo in Formula Renault 3.5 con il numero 20, quindi ho pensato che sarebbe stato di buon auspicio per la Formula 1".



22: Yuki Tsunoda

Yuki gareggia in Formula 1 con il numero 22: "Ho corso con l'11 nel karting, ma è stato preso in Formula 1, da Sergio Pérez. Così ho detto: due volte il mio numero preferito, che si adatta, ed è così che mi sono ritrovato con il 22. Inoltre, Jenson Button guidava con il 22, un pilota che ho ammirato molto quando è diventato campione del mondo di Formula 1 nel 2009. Anche Takuma Sato correva con il numero 22 nella classe regina. Tutto questo ha un senso".



23: Alexander Albon

Il pilota thailandese-britannico correrà con il 23 per via della stella del motociclismo Valentino Rossi. Il londinese dice: "Sono sempre stato un grande fan di Rossi e del suo numero 46, ma nessuno può sostituire completamente il Dottore, quindi mi sono detto: ne farò a metà".



24: Guanyu Zhou

All'inizio del 2022, Zhou ha optato per il numero 24, che avevamo visto per l'ultima volta in Formula 1 nel 2012 in Brasile, sulla Marussia del tedesco Timo Glock. Il motivo del 24 di Zhou è triste: sta per la stella del basket Kobe Bryant, morto in un incidente in elicottero nel 2020. Zhou dice del leggendario giocatore dei Los Angeles Lakers con il numero 24 sulla maglietta: "Kobe Bryant è stato una grande fonte di ispirazione per me quando ero più interessato al basket che al motorsport. Inoltre, il 24 è quattro volte sei, e il sei è un numero fortunato nel mio Paese".



27: Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg pensa: "27 è semplicemente un numero figo". Il risultato si ottiene sommando la sua data di nascita (il 19) al suo mese di nascita (agosto, cioè l'8). Gli appassionati di Formula 1 associano il numero 27 all'indimenticato Gilles Villeneuve o al virtuoso del volante francese Jean Alesi. Oh sì, e anche campioni come Senna, Prost, Mansell e Jones hanno guidato con il 27...



31: Esteban Ocon

Il francese dice: "Ho scelto il 31 perché sono riuscito a vincere il mio primo titolo di karting in Francia con questo numero".



44: Lewis Hamilton

Lewis Hamilton ha vinto la classe junior del Campionato britannico di karting nel 1995 con il 44. "Il 44 mi ha sempre portato fortuna da allora", dice l'inglese. "Per di più, la Vauxhall Cavalier rossa di mio padre aveva una targa F44. Quindi è stata una sua idea e il 44 è diventato un numero fortunato per noi".



55: Carlos Sainz

Il madrileno dice: "In realtà volevo il 5 perché ho sempre avuto molto successo con questo numero. Ma Sebastian Vettel ha guidato con il 5, quindi ho deciso di optare per il 55".



63: George Russell

Il 63 deriva dai suoi giorni di karting. Lo usa anche nel suo indirizzo Twitter: @GeorgeRussell63



77: Valtteri Bottas

Valtteri Bottas ha pensato che fosse bello che il 77 si adattasse così bene al suo nome e che potesse scrivere Val77eri e Bo77as in questo modo.



81: Oscar Piastri

Anche il giovane australiano guida con il suo numero per motivi sentimentali: il pilota di Melbourne ha gareggiato nel karting, nella Formula 4 britannica e anche in Formula Renault con il numero 81.