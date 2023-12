Verstappen, Alonso & Co. sobre os seus números de partida para 2024

É uma questão que se coloca vezes sem conta: desde o início de 2014, os pilotos de Fórmula 1 correm com um número à sua escolha como número de partida, mas porque é que escolheram este número em particular?

Resposta: A escolha do número de partida dos pilotos de Fórmula 1 é uma mistura de memórias, desejos e soluções improvisadas, como mostra a nossa lista dos 20 pilotos de Fórmula 1 para 2024.

1: Max Verstappen

Durante anos, o 1 do campeão do mundo ficou órfão na categoria rainha porque Lewis Hamilton preferia conduzir com o 44. Max Verstappen trouxe-o de volta no início de 2022: "Pensei para mim próprio - com que frequência é que um piloto de GP tem a oportunidade de conduzir com o 1 do campeão? Por isso, não quis perder essa oportunidade. Posso voltar ao meu 33, com o qual costumava correr, em breve."

2: Logan Sargeant

O piloto da Williams diz: "Na verdade, eu queria o 3, mas ele está ocupado". Porque Daniel Ricciardo tem-no. Logan continua: "Eu pilotei o 2 na Fórmula Renault e tive uma temporada muito boa com ele."

3: Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo chegou ao 3 por duas razões: "Foi o meu primeiro número no karting", diz o australiano, "e sempre adorei a estrela da NASCAR Dale Earnhardt, que também conduziu com o 3." Em 2021, Daniel foi mesmo autorizado a conduzir um Chevy Monte Carlo de 1984 da lenda da stock car Earnhardt. Com o número 3 partilhado.



4: Lando Norris

O inglês diz que o 4 o atraiu visualmente para brincar com ele nas redes sociais como #L4ndo. "Caso contrário, não há uma história por detrás dele.



10: Pierre Gasly

O francês da cidade de Rouen conduz com o número 10 porque ganhou a Fórmula Renault Eurocup de dois litros com este número em 2013.



11: Sergio Pérez

O kart de Sergio Pérez também já teve o número que agora usa no seu carro de Fórmula 1, 11, "e gosto tanto deste número que até o incluí no meu endereço de e-mail durante algum tempo", diz o mexicano.



14 Fernando Alonso

O bicampeão de Fórmula 1 diz: "Se ganhares o título do Campeonato do Mundo de Karting num 14 de julho com 14 anos e o kart tiver o 14, então não precisas de procurar muito por um número da sorte".



16: Charles Leclerc

O monegasco diz: "Na verdade, eu queria o 7, mas na altura estava ocupado pelo Kimi Räikkönen. Também teria gostado do 10, mas o Pierre Gasly venceu-me. No final, escolhi o 16 porque nasci no dia 16 e não me lembrei de nada melhor. Também gosto do simbolismo - 1 e 6 fazem 7, que é o meu número preferido."



18: Lance Stroll

Lance Stroll não conduz com o número 18 porque se estreou no GP com 18 anos. É porque ele teve sucesso com este número na Fórmula 4 italiana e na Fórmula Toyota da Nova Zelândia.



20: Kevin Magnussen

O dinamarquês fala do seu número de partida: "Ganhei o título na Fórmula Renault 3.5 com o número 20, por isso pensei que seria um bom presságio para a Fórmula 1."



22: Yuki Tsunoda

Yuki compete na Fórmula 1 com o 22: "Eu corria com o 11 no karting, mas na Fórmula 1 ele é usado por Sergio Pérez. Por isso, disse: "Duas vezes o meu número preferido, serve, e foi assim que acabei por ficar com o 22. Além disso, Jenson Button costumava conduzir com o 22, um piloto que eu admirava muito quando se tornou Campeão do Mundo de Fórmula 1 em 2009. Takuma Sato também costumava correr com o número 22 na categoria rainha. Tudo faz sentido".



23: Alexander Albon

O piloto tailandês-britânico vai alinhar com o 23 por causa da estrela do motociclismo Valentino Rossi. O londrino diz: "Sempre fui um grande fã de Rossi e do seu número 46, mas ninguém pode substituir totalmente o Doutor, por isso pensei para mim mesmo - vou fazer metade disso."



24: Guanyu Zhou

No início de 2022, Zhou optou pelo número 24, que tínhamos visto pela última vez na Fórmula 1 no Brasil em 2012 - na altura, no piloto da Marussia do alemão Timo Glock. A razão para o 24 de Zhou é triste: representa a estrela do basquetebol Kobe Bryant, que morreu num acidente de helicóptero em 2020. Zhou fala do lendário jogador dos Los Angeles Lakers com o número 24 na camisola: "Kobe Bryant foi uma grande inspiração para mim quando estava mais interessado no basquetebol do que no desporto automóvel. Além disso, 24 é quatro vezes seis, e seis é um número da sorte no meu país."



27: Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg pensa: "27 é simplesmente um número fixe". E isso resulta da adição do seu aniversário (dia 19) ao seu mês de nascimento (agosto, ou seja, 8). Os fãs da Fórmula 1 associam o número 27 ao inesquecível Gilles Villeneuve ou ao virtuoso do volante francês Jean Alesi. Ah, sim, e campeões como Senna, Prost, Mansell e Jones também pilotaram com o 27 ...



31: Esteban Ocon

O francês diz: "Escolhi o 31 porque consegui ganhar o meu primeiro título de karting em França com este número".



44: Lewis Hamilton

Lewis Hamilton venceu a classe júnior do Campeonato Britânico de Karting em 1995 com o 44. "Desde então, o 44 sempre me deu sorte", diz o inglês. "Além disso, o Vauxhall Cavalier vermelho do meu pai tinha uma matrícula F44. Por isso, a ideia original foi dele e o 44 tornou-se um número da sorte para nós."



55: Carlos Sainz

O madrileno diz: "Na verdade, eu queria o 5 porque sempre tive muito sucesso com este número. Mas o Sebastian Vettel conduziu com o 5, por isso decidi-me pelo 55."



63: George Russell

O 63 vem dos seus tempos de karting. Também o utiliza no seu endereço do Twitter: @GeorgeRussell63



77: Valtteri Bottas

Valtteri Bottas achou fixe o facto de o 77 combinar tão bem com o seu nome e de poder escrever Val77eri e Bo77as desta forma.



81: Oscar Piastri

O jovem australiano também conduz com o seu número por razões sentimentais: o Melbournian competiu no karting, na Fórmula 4 britânica e também na Fórmula Renault com o número 81.