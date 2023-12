Salud Cómo Racing llegó a la ducha de champán

Es una tradición del automovilismo que se extiende mucho más allá de las fronteras de la categoría reina: el ganador se regala a sí mismo (y normalmente a la gente que está en el podio y debajo de él) una buena ducha de vino espumoso. Pero, ¿por qué en realidad? ¿Qué hace el noble zumo en el podio de una carrera de coches y por qué se rocía más que se bebe?

Nuestra búsqueda de pistas nos lleva a la Edad de Piedra del automóvil, cuando los caballeros pilotos se batían en duelo a muerte con sus cajas voladoras. Puede sonar a patetismo hortera, pero lo cierto es que los coches posteriores al cambio de siglo no eran especialmente estables y la seguridad era prácticamente inexistente: si te salías de la pista, tenías que esperarte lo peor.

En aquella época, las carreras sólo estaban al alcance de los que tenían mucho dinero o el privilegio de trabajar en una fábrica. Por supuesto, a los pilotos, a menudo de sangre azul, les gustaba tomarse una copa después de su prueba de valor. Pero esto no se celebraba de la misma manera que hoy.

Ya entonces, los pilotos tomaban una copa de Moët & Chandon, de una casa fundada por Claude Moët en 1743. Chandon se añadió cuando Jean-Remy Moët, descendiente de Claude, traspasó la mitad de la empresa a su yerno Pierre-Gabriel Chandon de Briailles. Moët & Chandon se convirtió en proveedor de la corte francesa y ya en 1880 vendía 2,5 millones de botellas al año (hoy son 61 millones anuales).

Según información de Moët & Chandon, los organizadores de la Copa Vanderbilt de 1936 en Long Island (Nueva York) no sólo querían obsequiar al ganador con un trofeo de gran tamaño, sino también con una botella de champán bien gorda. Así que los neoyorquinos se decidieron por un Salmanazar de Moët & Chandon, una botella de nueve litros, que equivale a una docena de botellas normales de champán.



Tazio Nuvolari, de entre todos, fue una vez más el más grande al final. El diablo volador de Mantua levantando una botella de Moët & Chandon tras la carrera se considera la primera foto de un ganador de un Gran Premio con una botella de champán.



Los estadounidenses también tuvieron parte de culpa en cómo surgió el chapuzón de champán. Y así fue como se produjo: en 1966, los millones gastados por Ford en las 24 Horas de Le Mans dieron por fin sus frutos: una victoria de uno-dos-tres para el GT40 Mark II de Bruce McLaren/Chris Amon, Ken Miles/Denny Hulme y Ronnie Bucknum/Dick Hutcherson.



Una hora antes de que cayera la bandera a cuadros, Henry Ford II pidió al francés Fred Chandon que le proporcionara champán para la ceremonia de la victoria. Chandon estaba familiarizado con este tipo de peticiones; después de todo, su empresa era el proveedor oficial del Gran Premio de Francia en Reims, donde Juan Manuel Fangio había sido obsequiado con champán por primera vez como primer ganador de la nueva Fórmula 1 en 1950.



Así que Chandon prometió a Ford que organizaría una botella. "¡Una botella, y una mierda!", retumbó el jefe de la compañía automovilística. "¡Tendrás que traer un Jeroboam!" En otras palabras, una botella de tres litros. Chandon organizó unas cuantas botellas, pero lo que ocurrió a continuación no estaba previsto.



Los dos pilotos de Porsche, Jo Siffert y Colin Davis, también subieron al podio en ese momento. Los dos habían ganado la categoría de dos litros con su Porsche 906 y la llamada clasificación index, por un rendimiento sobresaliente en términos de combinación de cilindrada, potencia y eficiencia.



Mientras sonaban los himnos de los ganadores, la botella de Siffert se hartó de estar parada en aquel calor, sobre todo sin la atención adecuada. Hizo saltar su corcho con un sonoro estruendo y provocó una lluvia considerable para los espectadores.



A Jo Siffert le pareció gracioso y cogió rápidamente la botella aún espumosa antes de beber un sorbo de un vaso como los demás pilotos.



Un año más tarde, en 1967, el victorioso estadounidense Dan Gurney retomó lo que había visto el año anterior. Ni siquiera esperó a que la botella empezara a rociarse, sino que la agitó él mismo y se convirtió así en el modelo a seguir por todos los pilotos de carreras que rociaban champán, sin que su compañero A.J. Foyt quisiera quedarse atrás. La primera víctima de los dos estadounidenses fue Jo Siffert, que había vuelto a ganar la clasificación por índices (esta vez junto a Hans Herrmann). El piloto suizo volvió con fuerza, creando un maravilloso caos.



Moët & Chandon se convirtió en el champán oficial de la Fórmula 1 en 1966 y lo siguió siendo hasta finales de 2000, cuando la dirección de la F1 se metió en la cama con la marca Mumm, que duró hasta finales de 2015. 2016/2017 vio el vino espumoso de Chandon en el podio (es decir, no verdadero champán, porque el vino no procedía de la región de Champagne), y a mediados de 2017 se encontró un nuevo socio de champán con la marca de lujo Carbon. Hoy, el vino espumoso de Italia es el socio oficial de la Fórmula 1 y Ferrari Trento se ha asegurado un contrato hasta finales de 2025.



Pero el vino espumoso no se bebe a sorbos después de la carrera en todas partes.



La leche del ganador es una tradición en la Indy 500. El hombre que inició esta tradición fue Louis Meyer tras su victoria en 1933. Pidió un vaso de suero de leche porque su madre se lo había recomendado en los días calurosos. En 1936, volvió a ganar las 500, esta vez bebiendo de una botella de leche.



Años más tarde, un miembro de la junta directiva de la Asociación de la Industria Lechera de Estados Unidos se topó con una foto de Meyer y pensó que era un anuncio perfecto. A partir de 1956, la asociación se convirtió en el patrocinador oficial de la Indy 500. Y así, el actual ganador de la Indy 500 sigue bebiendo leche.