Alors, à la vôtre ! Comment le Racing est arrivé à la douche de champagne

Cela fait partie de la tradition du sport automobile, bien au-delà des frontières de la catégorie reine : le vainqueur s'offre à lui-même (et généralement aussi aux personnes sur et sous le podium) une bonne douche de vin mousseux. Mais pourquoi donc ? Qu'est-ce que ce noble jus a à faire sur le podium d'une course automobile et pourquoi en a-t-on plus besoin que de le boire ?

Notre enquête nous ramène à l'âge de pierre de l'automobile, lorsque les pilotes masculins se livraient à des duels à mort avec leurs caisses volantes. Cela ressemble à du pathos collant, mais le fait est que les voitures d'après le tournant du siècle n'étaient pas très stables, la sécurité était quasiment inexistante - celui qui sortait de la piste devait s'attendre au pire.

A l'époque, seuls ceux qui avaient de l'argent ou le privilège d'être employés par une usine pouvaient se permettre de faire de la course. Bien sûr, les pilotes, souvent de sang bleu, s'offraient volontiers un petit verre après leur épreuve de courage. Mais ce n'était pas encore célébré comme aujourd'hui.

A l'époque déjà, les pilotes sirotaient un verre de Moët & Chandon, une maison fondée en 1743 par Claude Moët. Chandon est arrivé lorsque le descendant de Claude, Jean-Remy Moët, a cédé la moitié de l'entreprise à son gendre Pierre-Gabriel Chandon de Briailles. Moët & Chandon devint le fournisseur de la cour de France, dès 1880, 2,5 millions de bouteilles étaient vendues par an (aujourd'hui, 61 millions par an).

Selon les informations de Moët & Chandon, les organisateurs de la Vanderbilt Cup de 1936 à Long Island (New York) voulaient remettre au vainqueur non seulement un trophée surdimensionné, mais aussi une très grosse bouteille de champagne. Les New-Yorkais ont donc décidé d'offrir une Salmanazar de Moët & Chandon, soit une bouteille de neuf litres, ce qui correspond à une douzaine de bouteilles de champagne normales.



C'est justement le petit Tazio Nuvolari qui a finalement été une fois de plus le plus grand. La façon dont le Diable volant de Mantoue a entamé une bouteille de Moët & Chandon après la course est considérée comme la première image de victoire d'un pilote de Grand Prix avec une bouteille de champagne.



Les Américains ont également été complices de l'apparition des éclaboussures de champagne. Et cela s'est passé ainsi : en 1966, les millions dépensés par Ford aux 24 heures du Mans ont enfin porté leurs fruits - triple victoire pour la GT40 Mark II de Bruce McLaren/Chris Amon, Ken Miles/Denny Hulme et Ronnie Bucknum/Dick Hutcherson.



Une heure avant que le drapeau à damier ne tombe, Henry Ford II a demandé au Français Fred Chandon de préparer du champagne pour la cérémonie de victoire. Chandon connaissait ce genre de souhaits, puisque sa société était le fournisseur officiel du Grand Prix de France à Reims, où Juan Manuel Fangio, premier vainqueur de la nouvelle Formule 1 en 1950, s'était vu remettre pour la première fois un champagne.



Chandon a donc promis à Ford de s'occuper d'une petite bouteille. "Une bouteille, mon cul !" s'est insurgé le patron de l'entreprise automobile. "Il faudra apporter un jéroboam !" Autrement dit, une bouteille de trois litres. Chandon a organisé quelques bouteilles, mais ce qui s'est passé ensuite n'était pas prévu.



A l'époque, les deux pilotes Porsche Jo Siffert et Colin Davis sont également montés sur le podium. Au volant de leur Porsche 906, ils avaient remporté la catégorie deux litres et le classement dit "index", qui récompense les performances exceptionnelles en termes de combinaison de cylindrée, de puissance et d'efficacité.



Alors que l'on jouait les hymnes des vainqueurs, la bouteille de Siffert en avait assez de rester là sous cette chaleur, d'autant plus qu'elle ne recevait aucune attention appropriée. Elle s'est débarrassée de son bouchon avec un bon claquement, provoquant une douche imposante pour les personnes présentes.



Jo Siffert a trouvé cela hilarant et s'est empressé d'attraper la bouteille encore mousseuse avant de s'offrir une gorgée comme les autres pilotes, c'est-à-dire dans un verre.



Un an plus tard, en 1967, l'Américain Dan Gurney, vainqueur, a repris ce qu'il avait vu l'année précédente. Il n'a même pas attendu qu'une bouteille s'ouvre, mais s'est servi lui-même, devenant ainsi le modèle de tous les coureurs qui ont bu du champagne, son compagnon A.J. Foyt n'étant pas en reste. Première victime des deux Américains : Jo Siffert, qui avait à nouveau remporté le classement général (cette fois-ci aux côtés de Hans Herrmann). Le Suisse a répliqué par un magnifique chaos.



Moët & Chandon est devenu le champagne officiel de la Formule 1 en 1966 et l'est resté jusqu'à la fin de l'année 2000, date à laquelle la direction de la F1 a fait le lit de la marque Mumm, ce qui a duré jusqu'à la fin de l'année 2015. En 2016/2017, le podium comportait du vin mousseux de Chandon (donc pas de vrai champagne, car le vin ne provenait pas de la région de Champagne), et à la mi-2017, un nouveau partenaire champagne a été trouvé avec la marque de luxe Carbon. Aujourd'hui, le vin mousseux d'Italie est le partenaire officiel de la Formule 1, Ferrari Trento s'est assuré un contrat jusqu'à fin 2025.



Mais on ne sirote pas partout du vin mousseux après la course.



A l'Indy 500, le lait de la victoire est une tradition - et l'homme qui a inauguré cette tradition est Louis Meyer après sa victoire en 1933. Il a demandé un verre de babeurre parce que sa mère le lui avait recommandé les jours de grande chaleur. En 1936, il remporta à nouveau le 500e prix, cette fois-ci en buvant dans une bouteille de lait.



Des années plus tard, un membre du conseil d'administration de l'association de l'industrie laitière américaine est tombé sur une photo de Meyer et a trouvé que c'était une publicité parfaite. À partir de 1956, l'association est devenue le sponsor officiel de l'Indy 500. Et c'est ainsi que l'actuel vainqueur de l'Indy 500 boit encore du lait.